السلطات المحلية بأكادير تحجز 129 نرجيلة وتتابع أصحاب محلاتها

أحمد وزروتي: هبة بريس

قامت السلطات المحلية للملحقة الإدارية الرابعة باكادير وباشراف من قائد الملحقة و أعوان السلطة رفقة عناصر الامن الوطني بحملة واسعة لمكافحة مقاهي الشيشا المتواجدة بحي الداخلة .

وقد مكنت هذه العمليات، التي تمت يوم أمس الخميس 29 شتنبر، والتي استهدفت مجموعة من المحلات ، حسب مصادر هبة بريس، من حجز حوالي 129 قنينة نرجيلة ومستلزماتها، فضلا عن تحرير مساطر قضائية في حق مسيري هذه المحلات العمومية.

وتندرج هذه العملية في سياق المجهودات الرامية إلى محاربة ظاهرة “الشيشة” ذات الأثر السلبي على الصحة والسكينة العامة.

و قد استبشرت الساكنة بهذه العملية في. إطار محاربة المظاهر غير الأخلاقية و اللاتربوية الناتجة عن انتشار مقاهي الشيشا .

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