أمن سطات يوقف عشرينيا ويحجز كمية من المخدرات

2022-09-30 / 11:20
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 30 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة الطريق السيار بضواحي سطات، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة نفعية من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بداخلها على 150 كيلوغرام من سنابل الكيف و250 كيلوغرام من التبغ المهرب.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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