الإعصار “إيان” يودي بحياة 14 شخصا في فلوريدا
قتل 14 شخصا على الأقل جراء إعصار “إيان” الذي ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة “بالم بيتش بوست”، أمس الخميس، نقلا عن مسؤولين أن الضحايا من 4 مناطق مختلفة في ولاية فلوريدا.
حيث أكد المسؤولون مقتل شخصين في مقاطعة ساراسوتا، و6 في مقاطعة شارلوت، و5 في مقاطعة لي، ووفاة واحدة في مقاطعة فولوسيا، فيما بدأت السلطات في جميع أنحاء الولاية بالتنقيب في الأنقاض والحطام.
وتركز السلطات المحلية على تحليل الأنقاض المتكونة بسبب صخب العناصر، مما يجعل من الصعب الإفصاح عن العدد الدقيق للقتلى. ومع ذلك، من المؤكد أنه بمرور الوقت سيزيد هذا الرقم بشكل كبير.
وضرب الإعصار “إيان” الساحل الجنوبي الغربي لفلوريدا، بجنوب الولايات المتحدة، إذ أعلن المركز الوطني للأعاصير يوم الأربعاء أن قوته اشتدت ليصبح “إعصارا خطيرا للغاية”، مضيفا أنه بات مصنفا من الفئة الرابعة وفق مقياس سفير سيمبسون المؤلف من 5 درجات.
وتسبب الاعصار بدمار وفيضانات واسعة النطاق، وترك أكثر من 2.5 مليون شخص بدون كهرباء، وشل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمطارات المحلية.
وكان “إيان” أسفر قد عن مقتل شخصين يوم الثلاثاء في كوبا، التي غرقت في الظلمة بسبب انقطاع الكهرباء عن كامل أراضيها.
10 تعليقات
سبحان الله أين قوة الجبابرة والقوة الأولى في العالم فهي صغيرة جدا جدا أمام قدرة الله عز و جل…
سبحان الله العظيم وبحمده بديع السموات والارض نستغفره و نتوب اليه بيده كل شيء..
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض اعصار فقط في بلاد الظلم التي تعطى على الضعفاء ..
اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون يجب عليهم التوبة والعودة إلى الله ..
اللهم ألطف بنا وارحمنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يارب العالمين..
اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم تجبروا وطغوا. اللهم طوفان مثل طوفان سيدنا نوح إنك على كل شيء قدير..
يا رب رحمتك الواسعة بعبادك المؤمنين الضعفاء سبحان الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفرك ونتوب إليك..
الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه..
بلاد الاعاصير تحصد كل سنة الملايير الدولارات من الخسائر..
لطفك ورحمتك يارب العالمين على عبادك اجمعين فرحمتك شملت كل شيء..