تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب إلى غاية 31 أكتوبر 2022

2022-09-29 / 18:43
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هبة بريس _ الرباط

قرر مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من 30 شتنبر الجاري إلى غاية 31 أكتوبر 2022، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقد تم الإعلان عن هذا القرار خلال ندوة صحفية عقدها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب اجتماع مجلس الحكومة.

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‫4 تعليقات

  3. ماسخاوش، شادين فكورونا بسنانهم و ضفارهم علاما تجي قصة اخرى.
    المهم الدكداكي.

  4. عيقتو بزاف اشمن حالة طوارىء الحانات ممتلءة المدارية المستشفيات الحكومة الوحيدة في العالم للغات تقول راسها واعرة

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