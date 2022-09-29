شركةUNO.ma ترعى المباراة التي ستجمع فريقي شباب المحمدية والرجاء البيضاوي

هبة بريس

أعلنت شركة Uno.ma، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والشبكة الأكبر من حيث الوكلاء المعتمدين للعلامة التجارية آبل، عن أنها ستكون المساند الرئيسي للمباراة التي ستجمع فريقي شباب المحمدية والرجاء البيضاوي.

وسيقام هذا الحدث الرياضي الكبير المنتظر بتاريخ 30 شتنبر 2022 على أرضية ملعب البشير في مدينة المحمدية، وذلك في إطار مباريات البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي”.

وسخوض نادب شباب المحمدية، المباراة بنفس جديد، بعد العديد من الانتدابات والتعاقدات التي أعلن عنها الفريق، أبرزها ضَمه للاعب الذي ينشط في الظهير الأيمن نبيل درار ولاعبون آخرون.

وبهذه المناسبة، أكد السيد المهدي برحيل الرئيس التنفيذي لشركة Uno.ma قائلا: «يسعدنا كثيرا أن تكون شركتنا هي المساند والشريك الرئيسي لهذا الحدث الوطني الكروي الرائد وأن ندعمه عبر مفهوم جديد مبتكر للرعاية ” دفعة واحدة ” هذا المفهوم الجديد الذي تم إطلاقه مؤخرا ولأول مرة من قبل شركة Uno.ma في المغرب والتي نأمل أن تكون بداية لفسح الطريق أمام جيل جديد من أساليب الرعاية الرياضية المبتكرة».

هذا وتعتبر شركة Uno.ma أول وكيل معتمد موزع للعلامة التجارية آبل بالمغرب، حيث يتضمن كتالوج العلامة التجارية مجموعة كاملة من منتجات آبل (كالآيفون والآيباد وMacBook Air وMacBook pro والآيماك…)، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الملحقات واللوازم الأخرى التي تنتجها العلامة التجارية آبل. كما تقدم الشركة أيضا العديد من المنتجات والخدمات المعلوماتية والتكنولوجية الفائقة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة UNO.ma تتوفر على أحد عشر متجرًا موزعين في ست مدن مختلفة عبر المملكة وهي: الرباط وطنجة وأكادير وفاس ومراكش والدار البيضاء. وتعتزم UNO.ma تعزيز شبكتها المحلية من خلال الإعلان عن العديد من الافتتاحات الجديدة لفروع تابعة لها قريبًا.

وبفضل إستراتيجية القرب التي تعتمدها، تسعى العلامة التجارية قبل كل شيء إلى إعطاء أولوية كبيرة لكل ما يتعلق بتقديم المشورة للزبناء والاهتمام بمتطلباتهم والاستماع إليهم، وذلك من أجل توفير خدمة ما بعد البيع عالية المستوى.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0