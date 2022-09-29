روسيا: المصادقة الجمعة على ضم مناطق أوكرانية

هبة بريس - وكالات

أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا ستصادق يوم الجمعة على ضم مناطق أوكرانية خلال مراسم تقام في الكرملين يلقي خلالها الرئيس فلاديمير بوتين خطابا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي برؤساء جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية ومسؤولا خيرسون وزابوروجيا في الكرملين، على هامش حفل قبول دخول هذه الأقاليم إلى روسيا.

وأضاف أن مراسم توقيع اتفاقات ضم الأقاليم الأربعة التي أجرت استفتاءات إلى روسيا الاتحادية ستقام في الساعة 15:00 بتوقيت موسكو.

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