استطلاع: ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم يجبر الألمان على التقشف

2022-09-28 / 22:46
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هبة بريس _ وكالات

كشف استطلاع للرأي في ألمانيا أن 60% من المستهلكين في البلاد قيدوا مشترياتهم، و76% يعتزمون ترشيد مشترياتهم خلال الأشهر المقبلة، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجري لصالح الرابطة التجارية “دويتشلاند”، أن 76% ممن شملهم الاستطلاع يعتزمون ترشيد مشترياتهم خلال الشهور المقبلة.

وبحسب النتائج المنشورة الأربعاء، فإن هذا التوجه سيؤثر بشكل خاص على قطاع الموضة والملابس، إذ قال نحو 75% من المشاركين في الاستطلاع إنهم عازمون على ترشيد نفقاتهم على هذه السلع، فيما قال 60% إنهم يعتزمون ترشيد نفقاتهم في مجال مستلزمات السكن والتأثيث.

وقال الرئيس التنفيذي للرابطة شتيفان غنت، إن “معنويات الاستهلاك منخفضة منذ شهور، والعملاء محجمون للغاية بسبب القدر الكبير من حالات عدم اليقين في مجال الطاقة والأسعار”.

وطالب غنت بأن تتم مراعاة قطاع التجارة في برامج المساعدات التي تعدها الحكومة الاتحادية في برلين، وقال إن “من ينس هذا القطاع، فإنه يتجاهل أهميته كرب عمل وكعنصر أساسي في قلب المدن”.

وأعرب غنت عن اعتقاده بأن نقل ارتفاعات الأسعار إلى العملاء سيكون مقيدا أو غير ممكن على الإطلاق بسبب الخسارة الهائلة في القدرة الشرائية للأسر المعيشية الخاصة.

وشمل الاستطلاع 1600 شخص قال 60% منهم إنهم يعتزمون تعزيز الاستفادة من العروض الخاصة في شراء المواد الغذائية، وقال 46% إنهم عازمون على التخلي عن شراء منتجات بعينها، بينما قال نحو 33% إنهم عازمون على تقليل كميات مشترياتهم التسوقية.

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