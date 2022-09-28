بنكيران: “الحكومة في المغرب لا تحكم”

هبة بريس - الرباط

رفض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، اتهامات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، للحكومة السابقة ب”تعطيل التنمية”.

وذكر بنكيران في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة يومه الأربعاء، بالرباط، أن أخنوش شارك مع العدالة والتنمية في الحكومة طيلة 10 سنوات الماضية وكانت له حقائب رئيسية، مستغربا من قيامه اليوم باتهام الحكومتين السابقتين بتعطيل التنمية.

وأضاف بنكيران، أن الحكومة في المغرب لا تحكم، بل تشتغل تحت إشراف وتوجيه وتسيير من جلالة الملك، معتبرا أن تصريحات أخنوش تعد طعنا في الدولة وليس في الحكومة أو بنكيران.

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