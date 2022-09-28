بنكيران: “فكرنا في حل الحزب بعد نتائج انتخابات 8 شتنبر”

2022-09-28 / 15:06
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هبة بريس

تحدث الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، مرة أخرى، عن صدمة الحزب وقيادييه بسبب نتائج انتخابات ال8 شتنبر.

وكشف بنكيران في كلمة له خلال الندوة الصحفية المنعقدة يومه الأربعاء، بالرباط، أن قيادة الحزب فكرت في حله وتعليق المشاركة السياسية والانسحاب من البرلمان، غير أن القيادة السابقة تحملت مسؤولية تلك “النتائج الصعبة والضعيفة” وقدمت استقالتها .

وتساءل بنكيران حول أسباب هذه النتائج قائلا “لم يكن من المعقول السقوط من الطابق 125 إلى الطابق 13″، قبل أن يسترسل بالقول “ما يمكن أن يؤاخذ على الحزب أنه جارى الدولة في مواقف لا تناسب مرجعيته أو قناعاته.. لكن هذا لا يبرر هذا السقوط”. وفق بنكيران

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