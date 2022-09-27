محلل سياسي…زيارة وزير العدل الجزائري للمغرب تدخل في إطار البروتوكول المعمول به

2022-09-27 / 18:47
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هبة بريس _ الرباط

طرحت زيارة وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، إلى المغرب، الثلاثاء، تساؤلات بشأن مدى إمكانية أن تؤثر مثل هكذا خطوة على ملف العلاقات المتوترة بين البلدين منذ عدة أشهر

المحلل السياسي المغربي حفيظ الزهيري قال في هذا الصدد إنه “من الواضح وحسب ما جاء في بيان الخارجية المغربية الذي أعلن عن الزيارة في وقت سابق، أن وزير العدل الجزائري حضر فقط من أجل تقديم الدعوة للملك المغربي لحضور القمة العربية”.

ويضيف الزهيري أن “الزيارة تدخل في إطار البروتوكول المعمول به قبل انعقاد أي قمة عربية، حيث تعمد الدولة المستضيفة على إرسال مسؤوليها للدول لتقديم دعوات للحضور”.

ويشير الزهيري أن الزيارة أصلا لم تدم سوى ساعة واحدة، أو ساعتين كما علمنا، وتم استقباله فقط من قبل وزير الخارجية، وتسلم الدعوة، ثم غادر الرباط.

وبالتالي لا يمكن القول أن زيارة وزير العدل الجزائري يمكن أن تكون بداية لعلاقات جيدة بين المغرب والجزائر، وفقا للزهيري.في حديث للحرة

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