بسبب ندرة المياه.. الحكومة توقف دعم زراعات “الدلاح والأفوكا والحوامض”

2022-09-27 / 14:40
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هبة بريس

بسبب ندرة المياه، قررت الحكومة ايقاف الدعم المخصص لمشاريع الريّ الموضعي لفائدة زراعات البطيخ الأحمر والحوامض الجديدة والافوكادو.

جاء ذلك في قرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

ووفق ذات المصدر، سيتم تطبيق مقتضيات القرار المشترك على مشاريع الري الموضعي التي تم بشأنها إيداع ملفات طلب الموافقة القبلية ابتداء من 11 يوليوز 2011، وهو التاريخ الذي نشر فيه القرار رقم 1323.22 المتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة ومنح الإعانة المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعية.

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‫11 تعليقات

  1. يجب ان يحاكم رئيس الحكومة الذي كان يرأس وزارة الفلاحة وباع كل شيء ..

  2. بالفعل زراعة الدلاح ولفوكا يستهلكان بكثرة المياه على علم المغرب يعرف مرحلة الجفاف وقلة الأمطار لهذا يجب منع زراعتهما…

  3. وإذا قمتم بمنع زراعة الدلاح ولفوكا من اين نصتوردها ؟؟؟ على هذا سيرتفع ثمنها والمسكين لن يصل لها هههههههههههه

  4. في نظري قوموا بسقيها عبر مياه البحر وهذا هو الحل الأفضل لخروجكم من هذه المحنة الجفاف وقلة الأمطار هههههههههههه.

  5. الدلاح ولفوكا لن اقدر على الاستغناء عنهما .. وقرارتكم دائما تكون تافهة وليس في محلها هههههههههههه.

  6. ماذا تخرفون ؛ الدلاح ولفوكا أهم الفواكه عند المغاربة وبالاخص تناول الدلاح مع الخبز. وأنتم تعلمون ان المغاربة لا يمكنهم الاستغناء عن الدلاح وهو المفظل عندهم.. هههههههههههه.

  7. إنها قرارات ارتجالية وتافهة مثل القرارات السابقة التي دمرت الإقتصاد الوطني المغربي الذي لحد الآن لازال يدفع الثمن..

  8. جل المزارعين والفلاحين الصغار رافضين تمما هذه القرارات التافهة ..أنتم لديكم مزارع كبرى لا تحاسبون عليها سواء بدرتم المياه ولكن للاسف الشديد الضحية من هذآ هو الفلاح البسيط الذي ينتظر الرحمة من عند الله سبحانه وتعالى بغيثه من السماء ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  9. أعيد النظر ولا داعي للتهور حتى لا تسببون كارثة إنسانية لا تحمد عقباها ويفوت الأوان وتقعون في مشاكل مع المزارعين لهذه الفواكه….

  10. إذا قمتم فعلا بمنع زراعة الدلاح ولفوكا يجب عليكم دعم الفلاحين وتعويضهم وهذا أقل ما تفعلونه……

  11. اللهم اسقينا الغيث نافعا لاضار وارحمنا برحمتك الواسعة يآرب حتى لا نمنع انفسنا من أكل الدلاح مع الخبز.. أكلة الفقير المفظلة … هههههههههههه.

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