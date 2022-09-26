“”غوتيريش” يؤكد حضوره القمة العربية بالجزائر

هبة بريس _ متابعة

قالت الخارجية الجزائرية، الاثنين، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيشارك في أشغال الدورة العادية الـ 31 لمجلس القمة العربية المزمع عقدها يومي 1 و2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بالجزائر.

وكشفت الخارجية الجزائرية أن الوزير رمطان لعمامرة، سلم رسالة الدعوة لغوتيريش، خلال جلسة عمل جمعتهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأضاف المصدر أن غوتيريش أكد حضوره لأشغال القمة العربية بالجزائر كضيف شرف، وأنه أشاد بالمساهمة “الاستثنائية” للجزائر في الدبلوماسية العالمية متعددة الأطراف خدمة لأهداف السلم والاستقرار وحل النزاعات بالطرق السلمية

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0