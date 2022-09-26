“”غوتيريش” يؤكد حضوره القمة العربية بالجزائر

2022-09-26 / 23:00
0
هبة بريس _ متابعة

قالت الخارجية الجزائرية، الاثنين، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيشارك في أشغال الدورة العادية الـ 31 لمجلس القمة العربية المزمع عقدها يومي 1 و2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بالجزائر.

وكشفت الخارجية الجزائرية أن الوزير رمطان لعمامرة، سلم رسالة الدعوة لغوتيريش، خلال جلسة عمل جمعتهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأضاف المصدر أن غوتيريش أكد حضوره لأشغال القمة العربية بالجزائر كضيف شرف، وأنه أشاد بالمساهمة “الاستثنائية” للجزائر في الدبلوماسية العالمية متعددة الأطراف خدمة لأهداف السلم والاستقرار وحل النزاعات بالطرق السلمية

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 17″ قتيلا” في إطلاق نار بمدرسة روسية

17″ قتيلا” في إطلاق نار بمدرسة روسية

2022-09-26 / 22:02
Photo of تحويل مسار أكثر من 640 رحلة جوية في جزر الكناري

تحويل مسار أكثر من 640 رحلة جوية في جزر…

2022-09-26 / 21:22
Photo of ألباريس حول الانتخابات الإيطالية: الشعبوية تنتهي بكارثة دائما

ألباريس حول الانتخابات الإيطالية: الشعبوية تنتهي بكارثة دائما

2022-09-26 / 21:13
Photo of واشنطن تدعو إيران للاستماع إلى المتظاهرين بدلا من إطلاق النار عليهم

واشنطن تدعو إيران للاستماع إلى المتظاهرين بدلا من إطلاق…

2022-09-26 / 20:08
Photo of بوتين يمنح سنودن الجنسية الروسية

بوتين يمنح سنودن الجنسية الروسية

2022-09-26 / 18:29
Photo of البنك الدولي يدعو إلى “التزام سياسي قوي” في مجال تعليم الأطفال

البنك الدولي يدعو إلى “التزام سياسي قوي” في مجال…

2022-09-26 / 17:52
Photo of روسيا.. القبض على قنصل اليابان أثناء تسلمه معلومات داخلية

روسيا.. القبض على قنصل اليابان أثناء تسلمه معلومات داخلية

2022-09-26 / 17:14
Photo of أردوغان يقدم تعازيه في وفاة القرضاوي… وإقامة عزاء له في إسطنبول

أردوغان يقدم تعازيه في وفاة القرضاوي… وإقامة عزاء له…

2022-09-26 / 16:54
Photo of رئيس البرلمان العراقي يقدم استقالته 

رئيس البرلمان العراقي يقدم استقالته 

2022-09-26 / 15:52
Photo of وفاة الشيخ يوسف القرضاوي

وفاة الشيخ يوسف القرضاوي

2022-09-26 / 12:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق