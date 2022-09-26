تحويل مسار أكثر من 640 رحلة جوية في جزر الكناري

هبة بريس _ وكالات

أعلنت الهيئة المشغلة للمطارات الإسبانية، يوم الاثنين، أن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي تعصف بجزر الكناري منذ أيام، تسببت في إلغاء وتحويل مسار أكثر من 640 رحلة جوية في الأرخبيل خلال الساعات الـ 36 الماضية.

وحصلت معظم الإلغاءات الأحد، إذ ألغيت 540 رحلة من وإلى الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي وتم تحويل مسار 54 رحلة أخرى، فيما كانت عاصفة “هرمين” الاستوائية تضرب الجزر.

وقالت الهيئة على تويتر إنه بحلول الساعة 12:40 بالتوقيت المحلي، ألغيت 102 رحلة إضافية من وإلى الأرخبيل فيما حول مسار ست رحلات باتجاه وجهات أخرى.

وأثرت معظم الإلغاءات على مطارين في جزيرة تينيريفي، وهي الجزيرة الأكبر في الأرخبيل.

ولفتت الهيئة المشغلة للمطارات الإسبانية إلى أن الأمطار مستمرة اليوم لكن ستكون “أقل غزارة” مما كانت عليه في نهاية الأسبوع، ما جعل من هذا الشهر أكثر شهر شتنبر تهطل فيه أمطار في التاريخ.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0