تحويل مسار أكثر من 640 رحلة جوية في جزر الكناري

2022-09-26 / 21:22
0
هبة بريس _ وكالات

أعلنت الهيئة المشغلة للمطارات الإسبانية، يوم الاثنين، أن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي تعصف بجزر الكناري منذ أيام، تسببت في إلغاء وتحويل مسار أكثر من 640 رحلة جوية في الأرخبيل خلال الساعات الـ 36 الماضية.

وحصلت معظم الإلغاءات الأحد، إذ ألغيت 540 رحلة من وإلى الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي وتم تحويل مسار 54 رحلة أخرى، فيما كانت عاصفة “هرمين” الاستوائية تضرب الجزر.

وقالت الهيئة على تويتر إنه بحلول الساعة 12:40 بالتوقيت المحلي، ألغيت 102 رحلة إضافية من وإلى الأرخبيل فيما حول مسار ست رحلات باتجاه وجهات أخرى.

وأثرت معظم الإلغاءات على مطارين في جزيرة تينيريفي، وهي الجزيرة الأكبر في الأرخبيل.

ولفتت الهيئة المشغلة للمطارات الإسبانية إلى أن الأمطار مستمرة اليوم لكن ستكون “أقل غزارة” مما كانت عليه في نهاية الأسبوع، ما جعل من هذا الشهر أكثر شهر شتنبر تهطل فيه أمطار في التاريخ.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “”غوتيريش” يؤكد حضوره القمة العربية بالجزائر

“”غوتيريش” يؤكد حضوره القمة العربية بالجزائر

2022-09-26 / 23:00
Photo of 17″ قتيلا” في إطلاق نار بمدرسة روسية

17″ قتيلا” في إطلاق نار بمدرسة روسية

2022-09-26 / 22:02
Photo of ألباريس حول الانتخابات الإيطالية: الشعبوية تنتهي بكارثة دائما

ألباريس حول الانتخابات الإيطالية: الشعبوية تنتهي بكارثة دائما

2022-09-26 / 21:13
Photo of واشنطن تدعو إيران للاستماع إلى المتظاهرين بدلا من إطلاق النار عليهم

واشنطن تدعو إيران للاستماع إلى المتظاهرين بدلا من إطلاق…

2022-09-26 / 20:08
Photo of بوتين يمنح سنودن الجنسية الروسية

بوتين يمنح سنودن الجنسية الروسية

2022-09-26 / 18:29
Photo of البنك الدولي يدعو إلى “التزام سياسي قوي” في مجال تعليم الأطفال

البنك الدولي يدعو إلى “التزام سياسي قوي” في مجال…

2022-09-26 / 17:52
Photo of روسيا.. القبض على قنصل اليابان أثناء تسلمه معلومات داخلية

روسيا.. القبض على قنصل اليابان أثناء تسلمه معلومات داخلية

2022-09-26 / 17:14
Photo of أردوغان يقدم تعازيه في وفاة القرضاوي… وإقامة عزاء له في إسطنبول

أردوغان يقدم تعازيه في وفاة القرضاوي… وإقامة عزاء له…

2022-09-26 / 16:54
Photo of رئيس البرلمان العراقي يقدم استقالته 

رئيس البرلمان العراقي يقدم استقالته 

2022-09-26 / 15:52
Photo of وفاة الشيخ يوسف القرضاوي

وفاة الشيخ يوسف القرضاوي

2022-09-26 / 12:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق