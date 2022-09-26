لمجمع الشريف للفوسفاط ينخرط في تعزيز البنية التحتية الرياضية بإقليم اليوسفية
ادارة مكتب الشريف للفوسفاط

الOCP يستحوذ على حصة 50 في المائة من شركة إسبانية

2022-09-26 / 18:52
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هبة بريس

أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الرائد العالمي في المنتجات الفوسفاطية المخصصة للتغذية النباتية والحيوانية، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها المجموعة مبدئيا على 50 في المائة من GlobalFeed التابعة للمنتج الإسباني الهام للأسمدة Fertinagro Biotech.

وأشار بلاغ مشترك للمكتب الشريف للفوسفاط و Fertinagro Biotech أن GlobalFeed، التي تنشط في قطاع التغذية الحيوانية، تقوم بتصنيع وتوزيع تشكيلة واسعة من المنتجات المصنعة من الفوسفاط إضافة إلى تطوير حلول متميزة وذات قيمة مضافة عالية موجهة لعدة أصناف.

وتمتلك الشركة وحدات إنتاج مرنة بهويلفا بإسبانيا، بسعة 200 ألف طن للمنتجات الفوسفاطية و30 ألف طن للمنتجات التي تعتمد على كبريتات الحديد وتتمتع بحضور تجاري واسع على المستوى الدولي.

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تعليق واحد

  1. هذا ماشي استحواذ اوستاذ هذا سميتو الفوسفاط عندو كي المغرب كي سبانيا ديالهم بجوج نص بالنص لي بغا يتاكد يشوف الاتفاقية لي دارت والاجهزة الداخلية تعطيك الخبار

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