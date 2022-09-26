أمن البيضاء يوقف شخصا بحوزته نصف كلغ من مخدر الكوكايين

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد 25 شتنبر الجاري، من حجز نصف كيلوغرام من الكوكايين وتوقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة الدار البيضاء مباشرة بعد وصوله على متن سيارة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزته على نصف كيلوغرام (500 غرام) من مخدر الكوكايين.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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