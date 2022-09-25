بعد وقف إطلاق النار.. طاجيكستان وقرغيزستان توقعان بروتوكول إنهاء النزاع

2022-09-25 / 20:43
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هبة بريس ـ وكالات 

قال كامشيبيك تاشييف رئيس هيئة الأمن القومي في قرغيزستان، إن ممثلي بلاده وطاجيكستان وقعوا يوم الاحد على بروتوكول لانهاء النزاع المسلح فى القسم المشترك من الحدود بين الدولتين.

ومن الجانب الطاجيكي وقع الوثيقة رئيس لجنة الدولة للأمن القومي سايمومين ياتيموف.

وأضاف تاشييف، الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس الوزراء: “تم توقيع البروتوكول الخاص بانهاء النزاع مع الجانب الطاجيكي”.

وأعرب عن أمله بأن يلتزم الطرفان بصرامة بالشروط المحددة فيه. وقال: “لقد حل السلام اليوم. ويمكن لسكان منطقتي ليلاك وباتكن، الذين تركوا منازلهم في السابق، العودة إليها وستساعدهم  السلطات في ذلك”.

ووقع أول تبادل لإطلاق النار في الأشهر الأخيرة على الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان في 14 سبتمبر. وتصاعد التوتر بين الجانبين ليلة 16 سبتمبر.

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