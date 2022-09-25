القضاء الجزائري يرفض الإفراج عن الصحفي بلقاسم حوام

2022-09-25 / 16:51
0
هبة بريس

أيّدت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر الأمر بإيداع الصحفي بلقاسم الحبس المؤقت، على خلفية مقال له يتناول قضية معالجة التمور الجزائرية بمواد كيميائية ومنعها من التصدير، وهو الخبر الذي نفته وزارة التجارة.

وأعرب عدد من الصحفيين عن خيبة أملهم بعد قرار الإبقاء على بلقاسم حوام في السجن، ونشروا تعليقات أولية على مواقع التواصل الاجتماعي تعبّر عن الحزن والتعاطف مع بلقاسم حوام.

وكان الأمل معلقاً على غرفة الاتهام في إلغاء قرار قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي الابتدائية بالعاصمة إيداع الصحفي الحبس المؤقت.

وكانت قضية حبس بلقاسم حوام قد أثارت تفاعلات قوية في الأوساط الإعلامية والسياسية، حيث طالبت أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات حقوقية وصحفية دولية بالإفراج عنه.
”.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصاب بمرض عقلي.. “أمنيستي” تبدي قلقها بشأن وضعية سجين جزائري

مصاب بمرض عقلي.. “أمنيستي” تبدي قلقها بشأن وضعية سجين…

2022-09-25 / 15:29
Photo of اندلاع حريق في أكبر سوق عالميا في باريس

اندلاع حريق في أكبر سوق عالميا في باريس

2022-09-25 / 14:29
Photo of القضاء الجزائري يؤيد حكم سجن مدير تلفزيون “النهار” 10 سنوات

القضاء الجزائري يؤيد حكم سجن مدير تلفزيون “النهار” 10…

2022-09-25 / 13:33
Photo of رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بدعم الجماعات الإرهابية

رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بدعم الجماعات الإرهابية

2022-09-25 / 12:44
Photo of بوتين يعرض الجنسية الروسية على الأجانب إذا انضموا لجيشه

بوتين يعرض الجنسية الروسية على الأجانب إذا انضموا لجيشه

2022-09-25 / 11:59
Photo of هولندا.. انحراف قطار على متنه 250 راكبا عن السكة

هولندا.. انحراف قطار على متنه 250 راكبا عن السكة

2022-09-25 / 11:48
Photo of الإيطاليون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية

الإيطاليون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية

2022-09-25 / 11:20
Photo of آلاف اليهود يتدفقون إلى أوكرانيا للحج

آلاف اليهود يتدفقون إلى أوكرانيا للحج

2022-09-25 / 10:46
Photo of “مقتل ” فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية

“مقتل ” فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية

2022-09-25 / 09:12
Photo of “ناسا” تؤجل من جديد إطلاق صاروخها العملاق إلى القمر

“ناسا” تؤجل من جديد إطلاق صاروخها العملاق إلى القمر

2022-09-24 / 21:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق