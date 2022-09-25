ألباريس يؤكد دعم إسبانيا للحكم الذاتي

2022-09-25 / 15:42
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هبة بريس _ الرباط

نفى ألباريس في حوار صحافي أن يكون خطاب سانشيز يعكس تناقضا في الموقف الإسباني بخصوص الصحراء، وأصر على أن الإعلان الإسباني المغربي الصادر في 7 أبريل، والذي تضمن تأييد مدريد للحكم الذاتي هو الموقف الذي لدى إسبانيا مع المغرب.

وأضاف أن ما عبّر عنه سانشيز بوضوح في الأمم المتحدة هو أن ذلك يتم بالسعي إلى حل سياسي مقبول للطرفين، في إطار قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها.

وأبرز رئيس الدبلوماسية الإسبانية أن جميع نقاط ذلك الإعلان الإسباني المغربي يتم الوفاء بها، فهو خارطة طريق، تتطور بمرور الوقت مع الاستمرارية

يأتي هذا التصريح بعد الحديث عن دجنب رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز التعبير عن تأييد مدريد لمبادرة الحكم الذاتي خلال خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الجاري، وتأكيده على أن إسبانيا تؤيد “حلا سياسي مقبولا للطرفين”.

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