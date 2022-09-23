صحيفة ..تعاون الجزائر في مجال الهجرة انخفض لأسباب سياسية.

هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة إسبانية إن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إسبانيا بالقوارب حتى الآن هذا العام أكثر من 21 ألفا، بسبب الزيادة التي أحدثها الطريق الجزائري جراء الدبلوماسية بين البلدين.

ونقلت “بوث بوبيلي” أن أكبر مشكل يواجه مدريد حاليا هو عدم قدرتها على إعادة المهاجرين بسبب توقف التعاون الجزائري الإسباني جراء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن طريق الهجرة عبر المغرب توقف مؤقتا بعد الاتفاق بين الرباط ومدريد، وزادت عمليات المراقبة في سبتة ومليلية.

وقالت الصحيفة إن تعاون الجزائر في مجال الهجرة انخفض لأسباب سياسية.

وجاءت آخر موجة كبيرة من المهاجرين في عطلة نهاية الأسبوع من 9 إلى 11 سبتمبر. ووصل ما يقرب من 900 شخص إلى إسبانيا من الموانئ الجزائرية. “صحيح أن معظمهم من الجزائر ولكن تم اكتشاف سوريين ويمنيين وباكستانيين ومصريين وتونسيين” وفق الصحيفة.

وأشارت “بوث بوبلي” إلى أن الوضع الجغرافي للجزائر يقدم لمافيا التهريب خيارات واسعة.

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