This video grab shows an injured migrant (L) after arriving with others at the Temporary Center for Immigrants and Asylum Seekers (CETI) in Melilla after jumping the border fence separating Spain's Melilla enclave from Morocco on March 2, 2022. - Around 1,200 migrants tried to storm the border separating Spain's Melilla enclave from Morocco on March 3, 2022, with 380 getting across, a day after the biggest such attempt on record. The incident occurred a day after an unprecedented 2,500 migrants made a mass run at the border. Almost 500 managed to cross, in what the Spanish government's local delegation said was "the biggest entry attempt on record". (Photo by El Faro TV / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

صحيفة ..تعاون الجزائر في مجال الهجرة انخفض لأسباب سياسية.

2022-09-23 / 21:35
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هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة إسبانية إن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إسبانيا بالقوارب حتى الآن هذا العام أكثر من 21 ألفا، بسبب الزيادة التي أحدثها الطريق الجزائري جراء الدبلوماسية بين البلدين.

ونقلت “بوث بوبيلي” أن أكبر مشكل يواجه مدريد حاليا هو عدم قدرتها على إعادة المهاجرين بسبب توقف التعاون الجزائري الإسباني جراء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن طريق الهجرة عبر المغرب توقف مؤقتا بعد الاتفاق بين الرباط ومدريد، وزادت عمليات المراقبة في سبتة ومليلية.

وقالت الصحيفة إن تعاون الجزائر في مجال الهجرة انخفض لأسباب سياسية.

وجاءت آخر موجة كبيرة من المهاجرين في عطلة نهاية الأسبوع من 9 إلى 11 سبتمبر. ووصل ما يقرب من 900 شخص إلى إسبانيا من الموانئ الجزائرية. “صحيح أن معظمهم من الجزائر ولكن تم اكتشاف سوريين ويمنيين وباكستانيين ومصريين وتونسيين” وفق الصحيفة.

وأشارت “بوث بوبلي” إلى أن الوضع الجغرافي للجزائر يقدم لمافيا التهريب خيارات واسعة.

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