150 ألف شخص حضروا أولى السهرات الكبرى لمدينة الرباط

نجلاء مزيان

حققت أولى السهرات الكبرى لمدينة الرباط يوم أمس الخميس، رقما قياسيا من حيث عدد الجمهور، و كذا تفاعله بشكل رهيب مع أغاني ملك الراي الشاب خالد و الفنان snor.

وحضر 150 ألف شخص بمنصة OLM SOUISSI لمتابعة الفنانين المغاربة،

الذين أمتعوا الجمهور، بأغاني وأجواء أعادت الحياة الثقافية إلى سابق عهدها والتي توقفت بسبب تفشي جائحة كورونا لمدى سنتين.

و تتواصل السهرات الكبرى لمدينة الرباط إلى غاية يوم السبت، في إطار احتفالات الرباط عاصمة الثقافة الافريقية.

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