افتتاح أكاديمية الرجاء الرياضي.. ولقجع: “حدث متميز في تاريخ النادي”

2022-09-23 / 09:50
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هبة بريس

تم، الخميس ببوسكورة (ضواحي الدارالبيضاء) ، افتتاح أكاديمية الرجاء الرياضي لكرة القدم.

وحضر حفل افتتاح الأكاديمية، على الخصوص ، سعيد أحميدوش والي جهة الدار البيضاء- سطات ، و فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،

وتشمل مرافق الأكاديمية ثلاثة أقطاب وهي القطب الرياضي، والتربوي، والإداري، ستكون رهن إشارة الفريق الأول وفرق أقل من 21 و19 و17 سنة، التي تتنافس في البطولات الخاصة بكل منها.

كما تتوفر الأكاديمية على ملعبين كبيرين لكرة القدم، وأربعة ملاعب لكرة القدم داخل القاعة ، إضافة إلى قاعة إعادة التأهيل ومركز طبي ومطعم، ومرافق إدارية وصحية أخرى.

وأبرز فوزي لقجع، بالمناسبة، أهمية ودور أكاديمية الرجاء في توفير التكوين الملائم للشباب والأطفال وتمكين المنتسبين للفريق من الجنسين من تكوين من المستوى العالي.

ووصف افتتاح أكاديمية فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، التي شيدت على قطعة أرضية عبارة عن هبة ملكية ، بالحدث المتميز في تاريخ النادي.

وأضاف لقجع أن” الاستثمار الجيد سيمكن نادي الرجاء الرياضي من استعادة هويته التي طالما تميز بها، وهي خلق الكفاءات الكروية وتطعيم الفريق الوطني بلاعبين متميزين”.

وقال “إن كرة القدم لن تتطور إلا إذا كانت الفرق التي تجر قاطرة الكرة المغربية تسير بشكل جيد، وعلى الخصوص أندية الرجاء والوداد والجيش الملكي والفتح الرباطي والمغرب الفاسي، وغيرها”.

من جهة أخرى، أشار لقجع إلى أنه سيتم في الأيام القليلة المقبلة تدشين مركز تكوين مماثل يخص فريق الوداد الرياضي، وكذا مركز التكوين الجهوي على صعيد جهة الدار البيضاء سطات ،مما يعكس حرص الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على توفير مايكفي من البنيات التحتية على صعيد مختلف جهات المملكة.

من جانبه، عبر عزيز البدراوي ،رئيس فريق الرجاء الرياضي، عن اعتزاز النادي بتوفره على هذه الأكاديمية التي ستشكل مشتلا للمواهب الكروية، مؤكدا أن هذا الصرح الكروي ينضاف إلى الانجازات الكبيرة والمجهودات التي تبذلها الجامعة.

وأكد ، في هذا الصدد، أن نادي الرجاء الرياضي أضحى اليوم يتوفر على واحدة من أفضل المنشآت الرياضية على الصعيد القاري، وهو أمر يدعو إلى الفخر”.

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