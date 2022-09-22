Switzerland's Roger Federer (R) and Spain's Rafael Nadal attend a practice session ahead of the 2022 Laver Cup at the O2 Arena in London on September 22, 2022. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE

فيدرر يخوض آخر مباراة في مسيرته إلى جانب نادال بكأس لايفر

2022-09-22 / 21:23
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هبة بريس

سيخوض النجم السويسري، روجيه فيدرر، آخر مباراة رسمية له في مسيرته الجمعة، إلى جانب منافسه الأبدي الإسباني، رافايل نادال، في فئة الزوجي ضمن المنتخب الأوروبي لكأس لايفر في كرة المضرب.

وأثار فيدرر، الحائز على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وواحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق، موجة عالمية من ردود الفعل العاطفية عندما أعلن الاسبوع الماضي أنه سيعتزل بعد مشاركته في كأس لايفر المقررة هذا الأسبوع.

وسيتواجه فيدرر ونادال مع الأميركيين جاك ستوك وفرنسيس تيافو مساء الجمعة، قبل ان يسدل السويسري الستار على مسيرة مظفرة بعمر الحادية والأربعين.

ويتألف المنتخب الأوروبي الذي يقوده السويدي بيورن، من الرباعي نادال وفيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش والبريطاني أندي موراي إضافة الى اليوناني ستيفانوس تيستسيباس والنروجي كاسبر رود والإيطالي ماتيو بيريتيني والبريطاني كاميرون نوري، فيما يتكون المنتخب العالمي الذي يقوده الأميركي الأسطورة جون ماكنرو، من الكندي فيليكس اوجيه الياسيم والارجنتيني دييغو شفارتسمان والاميركيين تايلور فريتز وتومي بول وجاك سوك والأسترالي أليكس دي مينور.

وكان فيدرر ، أعرب عن أمله في خوض آخر مباراة له إلى جانب نادال، وقال في مؤتمر صحفي الثلاثاء “بالطبع، ستكون المناسبة فريدة فيما لو حصلت”، مضيفاً “لقد تواجهنا مرات عدة لكن الاحترام متبادل بيننا”.

وأضاف “بطبيعة الحال أشعر ببعض التوتر لأنني لم ألعب منذ فترة طويلة وآمل في ان اكون تنافسيا” وذلك بعد غياب عن الملاعب منذ اكثر من سنة بسبب خضوعه لعمليتين جراحتين في الركبة.

وكان آخر ظهر لفيدرر على الصعيد التنافسي حين خسر أمام البولندي هوبرت هوركاش في ربع نهائي بطولة ويمبلدون العام الماضي.

وفي ظل استمرار معاناته مع الإصابة، ستقتصر المشاركة الأخيرة لفيدرر قبل الاعتزال على مباراة الزوجي ولن يشارك في الفردي.

وعلق نادال على مشاركته مع فيدرر في مباراة الزوجي بالقول في مؤتمر صحافي عشية انطلاق المنافسات، إنها “لحظة تاريخية”، مضيفاً “يغادرنا أحد أهم، إن لم يكن أهم لاعب بمسيرتي في كرة المضرب”.

وتابع “في النهاية، ستكون هذه اللحظة صعبة. أنا متحمس وممتن جداً للعب بجانبه”.

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‫20 تعليقات

  2. لا استطيع تقبل الموقف والله والاستسلام لفكرة عدم وجود فدرر بعالم التنس اشعر كأنه سيتراجع مستقبلا ويعود حتى لو لبعض البطولات

  7. فيدرر الأسطورة يحاول إنهاء مسيرته الأسطورية بفوز لاخسارة وهدا مايحرس عليه.

  17. الألقاب لا تطلق عبثا… رغم أني مشجع لنادال..إلا أن كوكب التنس لن يتكرر

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