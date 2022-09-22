سلا : إنتحار شاب عشريني بمنزل عائلته

2022-09-22 / 21:26
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

وضع شاب عشريني يقطن بحي السلام بمدينة سلا، بعد زوال اليوم الخميس 22 شتنبر الجاري، حدا لحياته شنقا يرجح أنه كان يعاني اضطرابات نفسية .

وكانت عائلة الهالك قد إكتشفت جتثه معلقة داخل احدى غرف المنزل، وسارعوا الى محاولة انقاذه والاتصال بسلطات المحلية، واخطار المصالح الأمنية المختصة، لكن الشاب كان قد فارق الحياة في حينه.

الواقعة خلفت حالة من الاستياء والحزن لدى عائلته وجيرانه وكافة معارفه، فيما فتحت لمصالح الشرطة القضائية بمدينة سلا مرفوقة بعناصر الشرطة العلمية لمعانية الجثة بمسرح الواقعة، ونقلها بعد ذلك لمستودع الاموات مصلحة الطب الشرعي لابداء رأيه في حيثيات الوفاة.

من المعلوم أن ظاهرة الانتحار قد إرتفعت بشكل كبير في السنوات الثلاث الماضية، مما يستدعي وضع بحوث ودراسات لهذه الآفة الجديدة .

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‫20 تعليقات

  2. رحم الله الفقيد بواسع رحمته وألهم ذويه الصبر والسلوان
    إن لله وإنا إليه راجعون

  11. ان لله وان اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة

  14. مسكين الله وحده يعلم المعانات والمشاكل لي عندوا حتى وضع حد لحياته إنا لله وإنا إليه راجعون تعازينا الحارة للعائلة الفقيدة عظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم وغفر له ولي جميع اموات الأمة الإسلامية الله اتبثنا على القول والعمل

  18. حسبي الله ونعم الوكيل لاحول ولا قوة الا بالله ان لي الله وان اليه راجعون

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