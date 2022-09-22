سلا : إنتحار شاب عشريني بمنزل عائلته

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وضع شاب عشريني يقطن بحي السلام بمدينة سلا، بعد زوال اليوم الخميس 22 شتنبر الجاري، حدا لحياته شنقا يرجح أنه كان يعاني اضطرابات نفسية .

وكانت عائلة الهالك قد إكتشفت جتثه معلقة داخل احدى غرف المنزل، وسارعوا الى محاولة انقاذه والاتصال بسلطات المحلية، واخطار المصالح الأمنية المختصة، لكن الشاب كان قد فارق الحياة في حينه.

الواقعة خلفت حالة من الاستياء والحزن لدى عائلته وجيرانه وكافة معارفه، فيما فتحت لمصالح الشرطة القضائية بمدينة سلا مرفوقة بعناصر الشرطة العلمية لمعانية الجثة بمسرح الواقعة، ونقلها بعد ذلك لمستودع الاموات مصلحة الطب الشرعي لابداء رأيه في حيثيات الوفاة.

من المعلوم أن ظاهرة الانتحار قد إرتفعت بشكل كبير في السنوات الثلاث الماضية، مما يستدعي وضع بحوث ودراسات لهذه الآفة الجديدة .

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