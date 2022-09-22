اتفاق مغربي اسباني بفتح مكاتب الجمارك بسبتة ومليلية المحتلتين

2022-09-22 / 20:30
9
هبة بريس - مكتب طنجة

توصل المغرب واسبانيا لاتفاق يقضي بفتح مكاتب الجمارك التجارية بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين ابتداء من شهر يناير القادم .

وقالت وسائل اعلام اسبانية ، ان الاتفاق جرى خلال اللقاء الذي جمع بين وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، ونظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريس بنيويورك، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اتفق الطرفان إعادة تفعيل التعاون بين البلدين فيما يتعلق بتنظيم عبور تدريجي للبضائع عبر المنافذ الجمركية البرية.

وأضافت وسائل اغلام اسبانية ان الباريس قال : “نريد أن نمضي إلى أبعد من ذلك، ولهذا نعمل بهدف إرساء معبر بري للبضائع في يناير المقبل”.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إعتقال شخص حاول إختطاف طليقته وطفلته بأولاد تايمة

إعتقال شخص حاول إختطاف طليقته وطفلته بأولاد تايمة

2022-09-22 / 20:02
Photo of “سيري عند الملك يداويك”…. توقيف طبيب سطات وعرضه على المجلس التأذيبي

“سيري عند الملك يداويك”…. توقيف طبيب سطات وعرضه على…

2022-09-22 / 19:54
Photo of مطالب برلمانية باتخاذ تدابير استعجالية لتوفير مادة “الأنسولين”

مطالب برلمانية باتخاذ تدابير استعجالية لتوفير مادة “الأنسولين”

2022-09-22 / 19:36
Photo of الطلبة المغاربة العائدون من أوكرانيا… تنسيقية تعدد المعيقات

الطلبة المغاربة العائدون من أوكرانيا… تنسيقية تعدد المعيقات

2022-09-22 / 19:16
Photo of أموال تتلقاها الدول العربية من أمريكا ..المغرب 64 مليون دولار

أموال تتلقاها الدول العربية من أمريكا ..المغرب 64 مليون…

2022-09-22 / 19:02
Photo of البيضاء : إعتقال طبيب نفسي” مزور ” إفتتح عيادة واستقبل المرضى

البيضاء : إعتقال طبيب نفسي” مزور ” إفتتح عيادة…

2022-09-22 / 18:46
Photo of من جديد ..”رشيد الفايق” أمام استئنافية فاس بتهمة ” الإغتصاب”

من جديد ..”رشيد الفايق” أمام استئنافية فاس بتهمة ”…

2022-09-22 / 18:22
Photo of إدانة 4 متهمين في قضية “جنس جماعي مع أطفال” بطنجة

إدانة 4 متهمين في قضية “جنس جماعي مع أطفال”…

2022-09-22 / 18:11
Photo of مزور: “البيانات المفتوحة” مشروع مركزي لبدء عهد رقمي جديد وفعال

مزور: “البيانات المفتوحة” مشروع مركزي لبدء عهد رقمي جديد…

2022-09-22 / 17:32
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 18 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 18 إصابة جديدة

2022-09-22 / 16:16

‫9 تعليقات

  2. على اسبانيا ان تعي ان سبتة ومليلية وجزر الجعفرية من بين الاراضي المغربية المغتصبة..

  4. نتمنى ان تسترجع اراضينا المغتصبة من الاسبان لاستكمال الوحدة الترابية للمملكة..

  5. الإستعمار الإسباني استعمر اراضينا عقودا من الزمن اتركوا لنا ارضنا وجزرنا وبحورنا..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق