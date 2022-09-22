اتفاق مغربي اسباني بفتح مكاتب الجمارك بسبتة ومليلية المحتلتين

هبة بريس - مكتب طنجة

توصل المغرب واسبانيا لاتفاق يقضي بفتح مكاتب الجمارك التجارية بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين ابتداء من شهر يناير القادم .

وقالت وسائل اعلام اسبانية ، ان الاتفاق جرى خلال اللقاء الذي جمع بين وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، ونظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريس بنيويورك، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اتفق الطرفان إعادة تفعيل التعاون بين البلدين فيما يتعلق بتنظيم عبور تدريجي للبضائع عبر المنافذ الجمركية البرية.

وأضافت وسائل اغلام اسبانية ان الباريس قال : “نريد أن نمضي إلى أبعد من ذلك، ولهذا نعمل بهدف إرساء معبر بري للبضائع في يناير المقبل”.

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