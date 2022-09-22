بوريطة يتباحث في نيويورك مع نظيرته الليبية

2022-09-22 / 16:44
0
هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، مباحثات مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش.

وكانت السيدة المنقوش مرفوقة خلال هذا اللقاء، بوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي.

جرى هذا اللقاء بحضور، على الخصوص، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال.

وانعقد هذا اللقاء على هامش المناقشة العامة خلال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة يترأس بنيويورك إطلاق مبادرة “النداء من أجل التمويل التوقعي”

بوريطة يترأس بنيويورك إطلاق مبادرة “النداء من أجل التمويل…

2022-09-22 / 15:50
Photo of المغرب يبذل جهودا كبيرة للحفاظ على هوية القدس

المغرب يبذل جهودا كبيرة للحفاظ على هوية القدس

2022-09-22 / 15:41
Photo of الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الانتقالي لمالي

الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الانتقالي لمالي

2022-09-22 / 15:00
Photo of وهبي: المغرب عازم على قطع أشواط مهمة في الإصلاحات القضائية

وهبي: المغرب عازم على قطع أشواط مهمة في الإصلاحات…

2022-09-22 / 14:47
Photo of أخنوش يلتقي بمايكل بلومبيرغ ويناقشان فرص الاستثمار بالمغرب

أخنوش يلتقي بمايكل بلومبيرغ ويناقشان فرص الاستثمار بالمغرب

2022-09-22 / 14:09
Photo of بنيويورك.. بوريطة يجري مباحثات مع نظيره الكوبي

بنيويورك.. بوريطة يجري مباحثات مع نظيره الكوبي

2022-09-22 / 13:29
Photo of المغرب يجدد تأكيد التزامه لفائدة السلم والأمن الدوليين

المغرب يجدد تأكيد التزامه لفائدة السلم والأمن الدوليين

2022-09-22 / 13:04
Photo of الPPS يسجل التدهور المتواصل للقدرة الشرائية للمغاربة

الPPS يسجل التدهور المتواصل للقدرة الشرائية للمغاربة

2022-09-22 / 11:22
Photo of الاتحاد الدستوري يفتح باب الترشيحات لمنصب الأمين العام

الاتحاد الدستوري يفتح باب الترشيحات لمنصب الأمين العام

2022-09-22 / 11:00
Photo of الجمعية العامة للأمم المتحدة.. بوريطة يتباحث مع نظيرته الألبانية

الجمعية العامة للأمم المتحدة.. بوريطة يتباحث مع نظيرته الألبانية

2022-09-22 / 10:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق