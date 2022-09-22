بوريطة يتباحث في نيويورك مع نظيرته الليبية

هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، مباحثات مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش.

وكانت السيدة المنقوش مرفوقة خلال هذا اللقاء، بوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي.

جرى هذا اللقاء بحضور، على الخصوص، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال.

وانعقد هذا اللقاء على هامش المناقشة العامة خلال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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