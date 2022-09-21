مطارات المغرب.. أزيد من 12 مليون مسافر حتى نهاية غشت

هبة بريس

أفاد المكتب الوطني للمطارات أن مطارات المملكة سجلت، إلى نهاية غشت 2022، ما مجموعه 12.294.484 مسافرا عبر 108.640 رحلة جوية.

وأوضح المكتب في بلاغ له، أنه برسم ثمانية أشهر الأولى من السنة الحالية، واصلت المطارات المغربية تسجيل معدلات استرجاع تصاعدية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، حيث استقبلت 74 في المائة من المسافرين و78 في المائة بالنسبة لحركة الطائرات.

وخلال شهر غشت 2022، يضيف المصدر ذاته، سجل حجم الحركة الجوية للمسافرين بمطارات المغرب 2.473.495 مسافرا من خلال 18.918 رحلة جوية، أي بمعدلات استرجاع بلغت نسبتها على التوالي، 94 في المائة و91 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.

وحسب المصدر ذاته، فإن مطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء استقبل إلى متم شهر غشت، ما مجموعه 4.659.571 مسافر عبر 42.288 رحلة، أي بمعدلات استرجاع بلغت نسبته على التوالي، 67 في المائة و69 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.

وسجل هذا المطار، خلال شهر غشت، حركة جوية بلغت 957.146 مسافر عبر 7.522 رحلة، تمثل 82 في المائة من الحركة الجوية للمسافرين و79 في المائة من الرحلات المسجلة خلال غشت 2019.

وحسب المكتب، فإن هذا الاتجاه التصاعدي لوحظ منذ بداية موسم الصيف، مضيفا أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 5 يونيو إلى نهاية غشت، تجاوزت عدة مطارات مستوى النشاط برسم سنة 2019، مسجلة معدلات استرداد تجاوزت 100 في المائة (أكادير 111 في المائة، وطنجة 127 في المائة، وفاس 115 في المائة، والناظور 142 في المائة، ووجدة 129 في المائة، وتطوان 359 في المائة، والصويرة 139 في المائة).

وتعزز الاسترجاع خلال الأشهر الثمانية الأولى بالنسبة لمطارات جهتي الشمال (طنجة وتطوان)، والشرق (وجدة والناظور)، واللتان سجلتا معدلات استرجاع أكبر أو تساوي 100 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 (تطوان: 364 في المائة، وجدة: 115 في المائة، والناظور: 108 في المائة، وطنجة: 100 في المائة).

وبالنسبة للحركة الجوية الدولية فقد سجلت 10.959.581 مسافرا، إلى نهاية غشت، بمعدل استرجاع بلغ 74 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019.

أما خلال شهر غشت الماضي، فقد استقبلت مطارات المملكة 2.248.522 مسافرا، بمعدل استرجاع يقدر بـ 97 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019.

وسجلت أوروبا، التي تمثل أزيد من 83 في المائة من الحركة الجوية الدولية، معدل استرجاع بنحو 105 في المائة في غشت الماضي مقارنة بنفس الشهر من 2019.

وتم تسجيل خلال شهر غشت الماضي 18.918 حركة جوية، مقابل 20.678 حركة مسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019، أي بمعدل استرجاع بلغت نسبته 91 في المائة.

من جهته، سجلت عمليات الشحن الجوي، إلى نهاية شهر غشت الماضي، 46.760 طن، أي بمعدل استرجاع بلغ 74 في المائة، فيما سجل، خلال شهر غشت الماضي، 5.105 طن، أي بنسبة استرجاع بلغت 80 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5