إصابة ملكة الدنمارك بـ “كوفيد-19”

2022-09-21 / 13:58
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هبة بريس - وكالات

أعلن البيت الملكي، أن ملكة الدنمارك مارغريت الثانية (82 سنة) أصيبت بمرض “كوفيد-19” ولن تتمكن من المشاركة في جميع المناسبات المقررة.

وجاء في بيان البيت الملكي، “ثبتت في الليلة الماضية إصابة جلالة الملكة بعدوى الفيروس التاجي المستجد، وهي حاليا تستريح في قصر فريدنسبورغ . وقد تم إلغاء جميع خطط الملكة لهذا الأسبوع”.

ويشير البيان، إلى أن الحفل المقرر إقامته يوم الجمعة تكريما للمسؤولين الحكومين وأعضاء البرلمان وممثلي الدنمارك في البرلمان الأوروبي سيستضيفه ولي العهد الأمير فريدريك وولي العهد الأميرة ماري

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