أندية البطولة تستغل التوقف الدولي لمراجعة الحسابات و تصحيح الهفوات

2022-09-21 / 13:33
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هبة بريس ـ رياضة

قررت لجنة البرمجة التابعة للعصبة الاحترافية لكرة القدم توقيف منافسات البطولة في قسمها الأول تزامنا و فترة التوقف الدولي للفيفا.

فترة التوقف ستسمح لعديد الأندية بالبطولة من تصحيح أخطاء البداية خاصة الأندية التي كانت انطلاقتها خاطئة و غير موفقة و على رأسها الرجاء الرياضي و اتحاد طنجة و نهضة بركان و المغرب الفاسي.

كما ستسمح فترة التوقف الدولي التي ستناهز العشرة أيام لأندية البطولة باسترجاع عدد من لاعبيها المصابين و كذا تجهيز اللاعبين الذين تم انتدابهم فضلا على تأهيل غير المؤهلين منهم لأسباب تتعلق بغرفة النزاعات في أغلب الأحيان.

و ستتخلل فترة توقف البطولة عدد من المباريات الودية بين فرق البطولة لتصحيح الهفوات التقنية و رفع منسوب اللياقة البدنية و كذا خلق الانسجام بين اللاعبين في انتظار قادم الجولات و التي ستشهد نزالات حارقة و قوية.

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