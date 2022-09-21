أندية البطولة تستغل التوقف الدولي لمراجعة الحسابات و تصحيح الهفوات
هبة بريس ـ رياضة
قررت لجنة البرمجة التابعة للعصبة الاحترافية لكرة القدم توقيف منافسات البطولة في قسمها الأول تزامنا و فترة التوقف الدولي للفيفا.
فترة التوقف ستسمح لعديد الأندية بالبطولة من تصحيح أخطاء البداية خاصة الأندية التي كانت انطلاقتها خاطئة و غير موفقة و على رأسها الرجاء الرياضي و اتحاد طنجة و نهضة بركان و المغرب الفاسي.
كما ستسمح فترة التوقف الدولي التي ستناهز العشرة أيام لأندية البطولة باسترجاع عدد من لاعبيها المصابين و كذا تجهيز اللاعبين الذين تم انتدابهم فضلا على تأهيل غير المؤهلين منهم لأسباب تتعلق بغرفة النزاعات في أغلب الأحيان.
و ستتخلل فترة توقف البطولة عدد من المباريات الودية بين فرق البطولة لتصحيح الهفوات التقنية و رفع منسوب اللياقة البدنية و كذا خلق الانسجام بين اللاعبين في انتظار قادم الجولات و التي ستشهد نزالات حارقة و قوية.