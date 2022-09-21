حادثة سير خطيرة بالطريق السيار بين الدار البيضاء و الجديدة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شهدت الطريق السيار الرابطة بين مدينتي الدار البيضاء و الجديدة ظهر اليوم حادثة سير خطيرة بعد انقلاب شاحنة لنقل البضائع.

و حسب مصادر من عين المكان، فالحادث وقع بالمقطع الطرقي الفاصل بين السوالم و اثنين اشتوكة عبر الطريق السيار.

و أضافت ذات المصادر أن سائق الشاحنة المخصصة لنقل البطاطس نجا من الموت بأعجوبة رفقة مساعده، فيما شهدت حركة السير اضطرابا مؤقتا بعد أن غمرت صناديق البطاطس الطريق قبل أن تتم إزاحتها لفسح الطريق في وجه حركة المرور.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0