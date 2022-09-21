مقتل مسلمين اثنين قرب مسجد في كاليفورنيا

هبة بريس - وكالات

لقي مسلمين اثنين حتفهما في إطلاق نار قرب مسجد في منطقة خليج سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

وقالت شرطة أوكلاند إنها عثرت على أحد الضحايا في متجر والآخر في مطعم بيتزا عربي يدعى “ليالينا”.

وأوضحت الشرطة أن ضحية ثالثة، يبلغ من العمر 17 عاماً قاد بنفسه سيارة إلى المستشفى للعلاج، ومن المتوقع أن ينجو بعد إصابته برصاصة في ساقيه.

ولم يتم القبض على أي مشتبه به، وأفادت الشرطة أنها لا تعرف الدافع وراء الجرائم، ولكنها تحقق في أي سيناريو محتمل.

وأشارت الشرطة إلى أن الضحايا كانوا يستعدون لصلاة المغرب.

وكشف إمام المسجد أن كاميرات المراقبة أظهرت مركبة بيضاء، ربما من طراز بريوس، تتوقف في مكان الحادث، وقال إن رجلاً فتح النار على المتجر والمطعم.

وتقوم الشرطة بمراجعة التسجيلات ولكنها لم تؤكد أي معلومات مشبوهة حول السيارة.

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