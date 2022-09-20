وفاة طفل واصابة 03 آخرين في إنهيار جدار اسطبل ضواحي زاكورة

هبة بريس _ زاكورة

تسببت عاصفة رملية بعد ظهر اليوم الثلاثاء 20 شتنبر الجاري في انهيار جدار أسطبل بدوار ايت رحو بقصبة اليمني بقيادة فزواطة إقليم زاكورة مما ادى الى وفاة طفل و إصابة 03 اخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب ما افاد به مصدر من عين المكان ل”هبة بريس” فالطفل المتوفي والأطفال الثلاثة المصابين كلهم تلاميذ بمدرسة الدوار و تتراوح أعمارهم مابين 06 و10 سنوات .

وأضاف ذات المصدر بأنه تم نقل الجرحى الثلاثة في مرحلة أولى الى مستعجلات المستشفى الإقليمي الدراق بزاكورة، ليتم بعدها نقل واحد منهم الى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمرامش ، والاثنين الاخرين الى مستشفى سيدي حساين بناصر بورزازات.

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