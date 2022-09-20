باستثناء مزراوي وزياش وبونو.. “الأسود” يخوضون أول حصة تدريبية

هبة بريس

أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء أمس الاثنين ، أول حصة تدريبية قبل المباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما أمام كل من منتخبي الشيلي بمدينة برشلونة يوم الجمعة 23 شتنبر ، والبارغواي يوم الثلاثاء 27 شتنبر بمدينة إشبيلية.

وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن جميع اللاعبين الذين وجهت إليهم الدعوة التحقوا بمقر إقامة المنتخب الوطني بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة ، باستثناء نوصير مزراوي وحكيم زياش وسفيان امرابط وياسين بونو الذين سيلتحقون بالتجمع الاعدادي لأسود الأطلس.

وأضاف المصدر ذاته أن الناخب الوطني وليد الركراكي ركز خلال الحصة التدريبية على إزالة العياء ، والتعارف بين اللاعبين .

وكان وليد الركراكي قد كشف، الاثنين الماضي ، عن أسماء اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة للمباراتين الوديتين والتي تميزت بعودة حكيم زياش ويونس بلهندة.

وشهدت اللائحة، التي تضم 31 لاعبا ، إستدعاء المدرب الوطني للمرة الأولى للمهاجم وليد شديرة (نادي باري الايطالي) إلى صفوف المنتخب الوطني، وعودة كل من بدر بانون وعبد الصمد الزلزولي ، إلى جانب خمسة لاعبين من البطولة الوطنية الاحترافية يمثلون أندية الوداد الرياضي والرجاء البيضاوي ونهضة بركان.

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