مجلة أمريكية تعدد اسباب انجرار قيس سعيد الى قضية الصحراء

هبة بريس

في مقال تحليلي قاربت مجلة “The National Interest” الأمريكية الخلافات والصراعات التي نشبت بين دول المغرب العربي، خاصة المغرب والجزائر وتونس

وتضمن المقال تفسيرا للأزمة التي نشبت مؤخرا بين الرباط وتونس، بعدما أقدم رئيس الأخيرة، قيس سعيد، على استقبال زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية للمشاركة في قمة “تيكاد 8” حيث اطلق كاتب المقال على الوضع بإنجرار تونس إلى صراع الصحراء

ويرى المقال ان الخطوة التونسية، تأتي في وقت يواجه قيس سعيد تحديات عديدة، أبرزها مشاكل اقتصادية إلى جانب مشاكله السياسية، حيث تعرف تونس أزمات عدة من حيث الاقتصاد، مشيرا إلى أن هذه الأزمات تضاعفت بعدما تعرض قطاع السياحة في البلاد لضربات قوية بسبب وباء كورونا المستجد، إضافة إلى أزمة الديون المتصاعدة، وهو ما أجبر حكومة قيس سعيد إلى رفع أسعار الغذاء والوقود والكهرباء.

وأضاف المقال، أن تونس أصبحت في حاجة ماسة إلى المزيد من الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية، وبالتالي هنا يأتي الدور الجزائري -وفق المقال- حيث تزود الجزائر تونس بحوالي ثلثي الغاز الطبيعي الذي تحتاجه البلاد، وهو ضروري لتونس لتوليد الطاقة، مشيرا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة في تونس دفعها أيضا إلى زيادة وارداتها من الكهرباء الجزائري خلال النصف الأول من العام الجاري.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0