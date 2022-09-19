هاشتاغ “الباكالوريا لاتموت” يصل البرلمان

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تفاعلا مع الهاشتاغ الذي أطلقه أصحاب الباكالوريا القديمة، تحت وسم ” الباكالوريا لاتموت”، في محاولة منهم لمواصلة دراستهم الجامعية، ( تفاعلا) مع هذا الطلب المجتمعي، وجهت خديجة الزومي عضو الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا كتابيا إلى رئيس مجلس النواب، حول دفع بعض المؤسسات الجامعية بتقادم شهادة الباكالوريا، ملتمسة رفع السؤال إلى وزير التعليم العالي والبحث والإبتكار.

وأشارت الزومي في معرض سؤالها، للوضعية التي يعيشها حاملو الباكالوريا القديمة مع كل سنة، الذين يرغبون في متابعة دراساتهم العليا بالجامعات العمومية المغربية، والذين يتفاجؤوا كل مرة بحرمانهم من حقهم الدستوري في متابعة الدراسات الجامعية دون أي سند قانوني يمنع هذا الحق، وهو ما تعتبره هذه الفئة من المواطنات والمواطنين إقصاء ممنهجا يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين المغاربة سواء كانوا حاصلين على شهادة الباكالويا قديمة أو حديثة، هذا بالإضافة إلى خرق سافر لمضامين الدستور الذي ينص على أنه يحق لكل مواطن أو مواطنة الإستفادة على قدم المساواة من تعليم ذي جودة وفعالية.

وتساءلت الزومي عن الإجراءات التي يعتزم الوزير الوصي على القطاع اتخاذها لحل هذه المشكل، والعمل على فتح المجال لكل فرد يرغب في متابعة دراسته الجامعية دون اشتراط التوفر على باكالوريا حديثة.

ويذكر، أن نشطاء فايسبوكيون من حاملي” الباكالوريا القديمة”، أطلقوا هاشتاغ اجتاح منصات التواصل الاجتماعي، بيد أنه وضع حتى الوزارة الوصية على قطاع التعليم الجامعي أمام موقف حرج، مطالبين إياها بالسماح لهؤلاء باستكمال دراساتهم الجامعية انسجاما مع مضامين الدستور.

الخطوة التي جاءت بالتزامن مع انطلاق الدخول الجامعي الحالي، عرفت تفاعلا كبيرا وتعاطفا من جمهور عريض من الأساتذة الجامعيين والباحثين وخبراء القانون الدستوري، الذين أجمعوا على ضرورة تمتيع حاملي شهادة “الباكالوريا القديمة” من حقه الدستوري المتمثل في التسجيل في الجامعات المغربية، علما أن هذه الأخيرة ترفض تسجيلهم بدعوى الاكتظاظ الحاصل على مستوى استقبال الطلبة الجدد.

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