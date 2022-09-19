حذفت صورها مع تامر.. بسمة بوسيل: “زهقت من الخيانة والكذب”

2022-09-19 / 12:48
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هبة بريس - متابعة

أثارت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، الجدل مجددا حول انفصالها عن زوجها المطرب المصري تامر حسني.

و قامت بسمة بحذف كل صورهما من حسابها على انستغرام، وقامت بالغاء متابعته، ولكنها عادت بعد 15 دقيقة فقط لاستئناف المتابعة.

وأربكت بسمة متابعيها بنشر عدة قصص قصيرة عن الخيانة الزوجية والإساءة للأهل والدعاء على كل من آذاها، ثم قامت بحذفها جميعا بعد دقائق من نشرها وتداولها.

وعمدت بسمة أولا لحذف كل صورها مع تامر حسني من حسابها على انستغرام، وبعدها قامت بالغاء متابعة حساب تامر حسني على انستغرام، وفور انتشار الخبر قامت بمتابعته مجددا، ولكن جرس الانذار الحقيقي جاء بعد نشرها، ستوري عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، حيث كتبت قائلةً: “زهقت من الخيانة والكذب عديت كتير بس مش لدرجة أهلي”، لكنها سرعان ما حذفت الستوري بعد دقائق قليلة من نشرها.

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