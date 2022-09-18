وهبي : ان لم نمارس الديمقراطية بكل قواعدها سنكون قد قمنا بعملية انتحار بطيئة

2022-09-18 / 16:10
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هبة بريس _ الرباط

دعا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، كل تنظيمات الحزب ومؤسساته، الى الاستمرار في فتح أبواب الحزب أمام كل المواطنات والمواطنين الراغبين في الانتماء له، لأنه حزب وطني يشرف من ينتمي إليه.

وقال الأمين العام، خلال كلمته التوجيهية بالمؤتمر الجهوي للحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة، المنعقد يومه الأحد 18 شتنبر 2022، بالرباط إن ” لم نمارس الديمقراطية الداخلية بكل قواعدها، سنكون قد قمنا بعملية انتحار بطيئة، الديمقراطية هي القبول بالجدد، وبالشباب والقبول بالاَخرين هي التي تقوينا ولا تضعفنا”.

وطالب الأمين العام المؤتمرات والمؤتمرين بالاستمرار في الصبر، لأن البام عليه ضغط كبير وطموحاته كبيرة، لكنه سيقاوم ويواجه وسيستمر، ويتحمل مسؤوليته، أما الجرائد الصفراء فإن متمنياتها ستبقى أضغات أحلام، معبرا بالقول: “نحن اَتون، وسنة 2021 ليست سوى نقطة البداية”.

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