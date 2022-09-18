صحيفة إيطالية تشكك من قدرة الجزائر على الرفع من إمدادات الغاز لإيطاليا

2022-09-18 / 14:45
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هبة بريس _ الرباط

شككت صحيفة “لاريبوبليكا” الواسعة الانتشار في إيطاليا في قدرات الجزائر لزيادة إمدادات الغاز لفائدة إيطاليا

وقالت الصحيفة أن شركة “سوناطراك” الجزائرية المملوكة للدولة، تُكافح حاليا من أجل الايفاء بالالتزامات الموقعة مع إيطاليا، وخاصة في ظل عدم وجود احتياطات كبيرة من الغاز، ”

وترى الصحيفة ان عدم قدرة الجزائر بايفاء التزاماتها سارعت الحزائر لزيادة البحث والتنقيب لايجاد واستخراج كميات اضافية يمكن تصديرها

وكانت الجزائر قد قررت زيادة إمداداتها من الغاز إلى إيطاليا بواقع 4 مليارات متر مكعب إضافية، اعتبارا من الأسبوع القادم.

يذكر أن تزويد إيطاليا بالغاز الجزائري شكل محور المحادثات التي كان قد أجراها رئيس الجمهورية، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء ماريو دراغي.

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‫2 تعليقات

  1. هو الأول الدوله ليست ملزمه وألعتها وثانيا مول البدير سير تحرى بيك بالإرتفاع وأنت السكاكه ميهصر بالمصوط عى لمزود بيه محربه براسك إوى رآها حاله تسكك كيدرتوا بالسلامه سلمتوا العار للبترول من الجزائر إلى إيطاليا مين جاكم هاد القرار الحراى

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