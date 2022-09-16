عبد اللطيف ميراوي

حقيقة إعفاء وزير التعليم العالي سبعة عمداء لكليات مغربية

2022-09-16 / 22:01
0
هبة بريس _ الرباط

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حقيقة خبر “إعفاء وزير التعليم العالي سبعة عمداء كليات من مهامهم”.

وأوضحت الوزارة في بيان حقيقة لها، اليوم الجمعة أنه “على إثر تداول بعض المنابر الإعلامية لخبر يخص “إعفاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار سبعة عمداء بكليات مختلفة من مهامهم”، وتنويرا للرأي العام، تنفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نفيا قاطعا هذه الإشاعات الزائفة التي لا أساس لها من الصحة”

وأكدت وزارة التعليم العالي، على أن الأمر يتعلق فقط بإعلان فتح الترشيح لشغل مناصب عمداء كليات انتهت مدة انتدابهم، كما أكدت الوزارة أنها تعتمد قنواتها الرسمية لتداول مختلف المستجدات المتعلقة بالوزارة.

ودعت وزارة التعليم العالي المواطنات والمواطنين إلى تحري الحيطة والتأكد من صحة الأخبار قبل تداولها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : إلحاق أساتذة وتلاميذ بمؤسسة تعليمية لم تشيد بعد!!!

أكادير : إلحاق أساتذة وتلاميذ بمؤسسة تعليمية لم تشيد…

2022-09-16 / 21:13
Photo of جمارك مطار وجدة أنجاد تحتجز كمية من الهواتف غير مصرح بها

جمارك مطار وجدة أنجاد تحتجز كمية من الهواتف غير…

2022-09-16 / 21:01
Photo of دراسة: أكثر من نصف المغاربة يجرون مكالماتهم الهاتفية عبر الإنترنت

دراسة: أكثر من نصف المغاربة يجرون مكالماتهم الهاتفية عبر…

2022-09-16 / 19:27
Photo of المجلس الأعلى للحسابات يوقع مذكرة تفاهم مع جهاز المراقب المدقق العام بالهند

المجلس الأعلى للحسابات يوقع مذكرة تفاهم مع جهاز المراقب…

2022-09-16 / 19:07
Photo of جامعة ابن طفيل تحصد جائزتين بمنافسة الشراكة بين المقاولة و الجامعة

جامعة ابن طفيل تحصد جائزتين بمنافسة الشراكة بين المقاولة…

2022-09-16 / 18:32
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 12 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 12 إصابة جديدة

2022-09-16 / 17:19
Photo of بركة: “المغرب اقتنى 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر”

بركة: “المغرب اقتنى 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر”

2022-09-16 / 16:56
Photo of طنجة.. توقيف شخصين بتهمة ترويج مفرقعات وشهب اصطناعية

طنجة.. توقيف شخصين بتهمة ترويج مفرقعات وشهب اصطناعية

2022-09-16 / 16:16
Photo of الطائفة اليهودية المغربية تحيي هيلولة الحاخام حاييم بينتو بالصويرة

الطائفة اليهودية المغربية تحيي هيلولة الحاخام حاييم بينتو بالصويرة

2022-09-16 / 15:12
Photo of بركة: “تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب بصفة منتظمة”

بركة: “تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب بصفة منتظمة”

2022-09-16 / 14:35

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق