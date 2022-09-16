دراسة : شباب الجالية غير راضون على خدمات المؤسسات في المغرب

هبة بريس _ الرباط

كشفت دراسة حديثة لمجلس الجالية المغربية بالخارج أن اغلب الشباب المغاربة المقيمين بست دول أوروبية (فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وهولندا) عبروا عن عدم الرضى على خدمات المؤسسات المغربية.

وبحسب معطيات الدراسة التي صدرت الخميس، حول “وضعية الشباب المغاربة المقيمين بأوروبا”، فإن ثلثي المستجوبين عبروا عن عدم رضاهم على سرعة الإصلاحات، 41% عدم الرضى عن النقل الدولي، و48%عن الخدمات القنصلية، و52% عن العدل، و42% عن وسائل الإعلام، و47% عن الجمارك.

وسجلت الدراسة أن “شباب الجالية المغربية يربطون مستقبلهم بالمغرب من خلال الصور المشكلة عندهم عن المملكة”، إذ صرح 64% أن التعليم هو القطاع الذي ينبغي للمغرب الاستثمار فيه، يليه قطاع الخدمات والصناعة ثم السياحة.

وذكرت الدراسة التي شملت عينة من 1433 شابا مغربيا تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، أن ثلث المستجوبين أبدوا رغبتهم في العودة قصد الاستثمار في المغرب، مشيرة إلى أن مغاربة ألمانيا وإيطاليا هم الأكثر ترددا في نوايا الاستثمار ببلدهم.

كما أظهرت نتائج الدراسة “الارتباط القوي بالمغرب من خلال مؤشرات زيارة شباب الجالية للمغرب وأهمية النسيج العائلي والأصدقاء في تشجيع زيارات الوطن”، حيث أن 95% يزورون المغرب و61% يزورونه كل سنة.

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