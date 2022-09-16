دراسة : شباب الجالية غير راضون على خدمات المؤسسات في المغرب

2022-09-16 / 19:22
10
هبة بريس _ الرباط

كشفت دراسة حديثة لمجلس الجالية المغربية بالخارج أن اغلب الشباب المغاربة المقيمين بست دول أوروبية (فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وهولندا) عبروا عن عدم الرضى على خدمات المؤسسات المغربية.

وبحسب معطيات الدراسة التي صدرت الخميس، حول “وضعية الشباب المغاربة المقيمين بأوروبا”، فإن ثلثي المستجوبين عبروا عن عدم رضاهم على سرعة الإصلاحات، 41% عدم الرضى عن النقل الدولي، و48%عن الخدمات القنصلية، و52% عن العدل، و42% عن وسائل الإعلام، و47% عن الجمارك.

وسجلت الدراسة أن “شباب الجالية المغربية يربطون مستقبلهم بالمغرب من خلال الصور المشكلة عندهم عن المملكة”، إذ صرح 64% أن التعليم هو القطاع الذي ينبغي للمغرب الاستثمار فيه، يليه قطاع الخدمات والصناعة ثم السياحة.

وذكرت الدراسة التي شملت عينة من 1433 شابا مغربيا تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، أن ثلث المستجوبين أبدوا رغبتهم في العودة قصد الاستثمار في المغرب، مشيرة إلى أن مغاربة ألمانيا وإيطاليا هم الأكثر ترددا في نوايا الاستثمار ببلدهم.

كما أظهرت نتائج الدراسة “الارتباط القوي بالمغرب من خلال مؤشرات زيارة شباب الجالية للمغرب وأهمية النسيج العائلي والأصدقاء في تشجيع زيارات الوطن”، حيث أن 95% يزورون المغرب و61% يزورونه كل سنة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فالينسيا.. القنصلية العامة تواكب الحالة الصحية لمغربي نقل من باخرة قادمة من إيطاليا

فالينسيا.. القنصلية العامة تواكب الحالة الصحية لمغربي نقل من…

2022-09-12 / 17:10
Photo of إيطاليا :فعاليات من المهجر في مبادرة لتكريم لاعب سابق مصطفى بلعبيد

إيطاليا :فعاليات من المهجر في مبادرة لتكريم لاعب سابق…

2022-09-10 / 22:26
Photo of بلجيكا.. مغربي قتل زوجته السابقة طعنا ويسلم نفسه للأمن

بلجيكا.. مغربي قتل زوجته السابقة طعنا ويسلم نفسه للأمن

2022-09-08 / 12:17
Photo of مصرع طفلة مغربية وإصابة آخرين في حادثة سير مروعة بإيطاليا

مصرع طفلة مغربية وإصابة آخرين في حادثة سير مروعة…

2022-09-02 / 09:41
Photo of مؤلم : حادثة شغل خطيرة تودي بحياة مهاجر مغربي شمال إيطاليا

مؤلم : حادثة شغل خطيرة تودي بحياة مهاجر مغربي…

2022-08-31 / 17:55
Photo of بوريطة: “مجهودات كبيرة تم القيام بها لصالح مغاربة العالم”

بوريطة: “مجهودات كبيرة تم القيام بها لصالح مغاربة العالم”

2022-08-30 / 21:05
Photo of المجلس الاقتصادي والاجتماعي يحدث لجنة تعزيز مساهمة مغاربة العالم في تنمية البلاد

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يحدث لجنة تعزيز مساهمة مغاربة العالم…

2022-08-29 / 15:47
Photo of الحكومة الفرنسية تتحدى المحكمة الإدارية لباريس و تطالب بترحيل إمام مغربي

الحكومة الفرنسية تتحدى المحكمة الإدارية لباريس و تطالب بترحيل…

2022-08-29 / 09:41
Photo of أفراد الجالية المغربية بإيطاليا يثمنون مضامين الخطاب الملكي

أفراد الجالية المغربية بإيطاليا يثمنون مضامين الخطاب الملكي

2022-08-23 / 19:11
Photo of حقوقيون ينتقدون سياسة ” الإليزي” بسبب ” التأشيرة”

حقوقيون ينتقدون سياسة ” الإليزي” بسبب ” التأشيرة”

2022-08-22 / 23:22

‫10 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق