الصديقي: “الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير استعدادا للموسم الفلاحي الجديد”

2022-09-16 / 17:06
0

هبة بريس ـ الرباط 

قدم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عرضا أمام مجلس الحكومة حول الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2022-2023.

و أشار الوزير أنه، من أجل توفير ظروف حسنة لانطلاق الموسم الفلاحي 2022-2023، تم اتخاذ مجموعة من التدابير.

فالبنسبة للبذور، تمت تعبئة 1,1 مليون قنطار من البذور المختارة للحبوب الرئيسية الثلاث، (القمح اللين، والقمح الصلب، والشعير)، كما سيتم توفير جميع الحاجيات من بذور الشمندر، حوالي 70.000 ألف وحدة من البذور الأحادية النبتة.

فضلا عن ذلك، تم العمل من أجل تزويد السوق بحوالي 500 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية (أسمدة العمق)، مع الحفاظ على نفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط.

علاوة على ذلك، تمت برمجة توسيع المساحات المؤمَّنة بحوالي 200 ألف هكتار، تنزيلا لمقتضيات استراتيجية الجيل الأخضر التي تستهدف بلوغ 2,5 مليون هكتار من المساحات المؤمنة في أفق 2030.

و هكذا، سيتم خلال هذا الموسم تأمين 1,2 مليون هكتار من الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية و50 ألف هكتار من الأشجار المثمرة، كما تتعبأ كل مصالح الوزارة المعنية على الصعيد الوطني لمواكبة الفلاحين ومواصلة تنزيل مشاريع استراتيجية الجيل الأخضر.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مجلس الحكومة يعيد النظر في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات

مجلس الحكومة يعيد النظر في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات…

2022-09-16 / 17:30
Photo of فتاح العلوي تحدث لجان جهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة

فتاح العلوي تحدث لجان جهوية للنظر في الطعون المتعلقة…

2022-09-16 / 15:17
Photo of “سيمنس” الألمانية تستعد لإغلاق مصنعها بطنجة

“سيمنس” الألمانية تستعد لإغلاق مصنعها بطنجة

2022-09-16 / 12:00
Photo of بنخضرة : 400 مليون شخص سيستفيدون من انبوب الغاز نيجيريا-المغرب

بنخضرة : 400 مليون شخص سيستفيدون من انبوب الغاز…

2022-09-15 / 21:40
Photo of مشروع أنبوب الغاز.. التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجموعة “سيداو” ونيجيريا والمغرب

مشروع أنبوب الغاز.. التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجموعة…

2022-09-15 / 14:53
Photo of بالأرقام.. ارتفاع أسعار صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية والأغذية

بالأرقام.. ارتفاع أسعار صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية والأغذية

2022-09-15 / 13:47
Photo of البنك الأوروبي للاستثمار يدعم القرض الفلاحي لتقييم المخاطر المناخية

البنك الأوروبي للاستثمار يدعم القرض الفلاحي لتقييم المخاطر المناخية

2022-09-15 / 09:50
Photo of فوكس : اتفاق بين المغرب وألمانيا حول الهيدروجين الأخضر

فوكس : اتفاق بين المغرب وألمانيا حول الهيدروجين الأخضر

2022-09-14 / 21:40
Photo of الجزولي: الميثاق الجديد للاستثمار ضروري للرفع من وتيرة نمو الاقتصاد

الجزولي: الميثاق الجديد للاستثمار ضروري للرفع من وتيرة نمو…

2022-09-14 / 20:03
Photo of ابتزاز…إسبانيا تقبل بسعر الغاز القادم إليها من الجزائر

ابتزاز…إسبانيا تقبل بسعر الغاز القادم إليها من الجزائر

2022-09-14 / 18:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق