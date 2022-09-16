تصنيع الماحيا وبيعها يطيح بشاب نواحي سطات

2022-09-16 / 13:42
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هبة بريس_ سطات

أكدت مصادر هبة بريس، أن عناصر مركز الدرك الملكي بسيدي حجاج التابع لسرية سطات، تمكن من القاء القبض على شخص ثلاثيني ينشط في تصنيع محلول ماء الحياة (ماحيا) و بيعها و ترويجها بالمنطقة ذاتها و كذا النواحي، حيث تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة لغاية تقديمه أمام أنظار العدالة.

وأضافت مصادرنا، أن المشتبه فيه المتابع بتهمة تصنيع و ترويج مسكر ماء الحياة، كان مبحوثا عنه بموجب 30 مذكرة بحث وطنية خلال السنتين الأخيرتين.

وفي سياق آخر، تمكنت العناصر الأمنية ذاتها، من إلقاء القبض على مجموعة من مستهلكي المخدرات و كذا مروجيها و الذين لازال بعضهم في حالة فرار، و كذا الشوشرة على بعض مروجي الممنوعات من قبيل الشيرا، طابا، كيف، و كذا محلول ماء الحياة و المنحدرين من المناطق المجاورة لمدينة أولاد امراح، على إثرها تم إلقاء القبض على 04 أشخاص من الضالعين في المتاجرة في هاته الممنوعات.
وأشارت ذات المصادر، أن الحملة المنسقة التي أطلقها قائد السرية بتوجيهات من القائد الجهوي المعين حديثا، تروم محاربة الجريمة و كذا تسوية وضعية المبحوث عنهم من طرف العدالة.

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