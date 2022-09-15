المدير الجهوي للجمارك بالشرق : كل المتدخلين ساهموا في إنجاح عملية “مرحبا 22”

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

لا شك أن عملية “مرحبا” لهذه السنة كانت إستثنائية على كل الأصعدة وذات إهتمام خاص من طرف الأجهزة المتداخلة فيها سواء تعلق الأمر بإدارة الجمارك والأمن او بالقطاعات الأخرى التي تسهر على التنظيم والحفاظ على السير العادي للموانئ والمطارات والمعابر الحدودية.

منتصف ليلة الخميس _ الجمعة تنتهي رسميا حملة عملية العبور التي إستبقها المغرب إستثنائيا هذا الموسم بعشرة أيام إضافية لكونها جاءت في ظروف جد خاصة بعد الوباء، وتجندت لها جميع المصالح بما يتلائم وعودة الملايين من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالمهجر بعدما فضل العديد منهم عدم زيارة الوطن خلال الجائحة وإنتظار تحسن الوضع الوبائي بما يضمن إستمرارية فتح الحدود والتخلي عن قرارات الإغلاق المفاجئ الذي كان سببا رئيسيا في إعادة النظر بالنسبة للجالية.

“هبة بريس” وفي إطار مواكبتها الشاملة والمستمرة لقضايا المهاجرين المغاربة وعلى رأسها عملية العبور ، إنتقلت إلى ميناء” بني نصار” ومعبر “مليلية” للوقوف على الإجراءات التي تقوم بها المصالح المختصة سيما في اليوم الأخير للعملية إذ تتحمل مصلحة الجمارك الجزء الكبير من الترتيبات والإجراءات الروتينية الهادفة إلى إنجاحها أو العكس صحيح، ففي كل وقت نتكلم عن عودة الجالية المقيمة بالخارج نستحضر بشكل أساسي مصلحة الجمارك لأنها تتجمل العبئ الكبير منها وهذا لا يعني أن الأجهزة الأخرى تقف موقف المتفرج أو لا دور لها في العملية، بل تساهم هي الأخرى في إنجاح العملية ويعتبر دورها تكميليا وفعالا مع القطاع الجمركي سواء تعلق الأمر بالتفتيش الذي غالبا ما يكون ذا صبغة مشتركة وتنسيقية، أما الإجراءات الأخرى فكل مصلحة لها إختصاصاتها .

وحقق ميناء “بني نصار” خلال السنوات الأخيرة طفرة مهمة من حيث عدد الوافدين مقارنة مع السابق، حيث يظهر جليا من خلال الإحصائيات الموثوقة التي حصلت عليها “هبة بريس” من طرف جهات رسمية، إنه إلى غاية 13 شتنبر الجاري دخلت أزيد من 115,320 ( سيارة خفيفة ونفعية) عبر ميناء “بني نصار” ومعبر “مليلة المحتلة”، وفي المقابل وإلى غاية نفس التاريخ سجلت مغادرة 63,190 (سيارة خفيفة ونفعية) نحو الضفة الأخرى، وطبعا دون إحتساب سيارات المغاربة المقيمين بمليلية التي تقدر أعدادها بالآلاف ويدخلون مرة على الأقل كل يوم.

وفي تصريح خاص لموقع “هبة بريس” تزامنا ونهاية عملية “مرحبا 22” أكد المدير الجهوي للجمارك بالشرق السيد “عبد الرحيم قلوش” أن عملية هذه السنة مرت في أجواء عادية تطبعها روح المسؤولية والتنسيق بين كافة الأجهزة المتداخلة، مشيرا أن إنجاحها هو في صميم التعليمات الملكية السامية التي ما فتئت تولي عنايتها الفائقة بأبناء الجالية المغربية في كل مناسبة وخطاب، “مضيفا” أن الإدارة العامة للجمارك جندت كل الإمكانيات البشرية والتنظيمية طيلة الفترة الممتدة بين 5 يونيو إلى غاية 15 شتنبر الحالي لإنجاح موسم العبور في مختلف الموانئ والمعابر التي يصل إليها المهاجرون.

وفي هذا السياق ثمن المدير الجهوي المجهودات الجبارة التي قام بها عناصر الجمارك كل من موقعه لخدمة وتسهيل عبور مغاربة العالم بسلاسة ودون حوادث تذكر، كما إعتبر ذات المتحدث أن سر نجاح عملية العبور هو التنسيق التام بين كل المتدخلين فيها وعلى رأسهم السيد عامل اقليم الناظور ومؤسسة محمد الخامس للتضامن و الشرطة إضافة إلى السلطات المحلية و المينائية وقطاع الصحة العمومية.

وتميزت عمليتي المجيء والعودة بانسيابية كبيرة إعتمدت فيها إدارة الجمارك الإنتقائية في التفتيش والبحث من أجل تسهيل عملية عبور مغاربة العالم وتجنيبهم الإنتظار والتأخير الذي لم يتم تسجيل ولو حالة واحدة خلال هذه السنة سواء على مستوى ميناء “بني نصار” ولا عبر معبر مليلية المحتلة، والشأن كذلك بالنسبة لميناء “طنجة المتوسط” وميناء “طنجة المدينة”_ يضيف ذات المتحدث _.

وعلى الجانب الآخر حيث ميناء الجزيرة الخضراء الذي حظي بحصة الأسد من هذه العملية كشف القنصل العام بجهة (قادس _ مالقا ) أن السلطات الإسبانية عبرت عن إرتياحها الكبير للظروف التي مرت فيها العملية مسجلة على لسان عمدة المدينة ” خوسي لاندالوس” إنخفاضا ملموسا في عدد الحوادث والتدخلات الطبية التي عادة ما تميز هذه الحملة مقارنة مع عبور سنة 2019.

وكانت القنصلية العامة بالجزيرة الخضراء قد جندت طواقمها البشرية وأقامت قنصلية مؤقتة داخل الميناء للتفاعل مع شكايات المهاجرين المغاربة وتقديم الخدمات الإدارية والضرورية لمن هم في أمس الحاجة إليها سيما وأن الأخيرة تعتبر آخر مركز قنصلي يصل إليه القادمون من مختلف الدول الأوروبية، وتعالج هذه القنصلية ملفات بالجملة أهمها ضياع الوثائق وخدمات الترجمة بين المهاجرين المغاربة والسلطات الإسبانية عندما يتطلب الأمر ذلك ، إضافة إلى مرافقة المرضى نحو مستشفيات المدينة وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم في بعض الحالات الاستثنائية المعقدة.

إذن كما سلفنا القول تنتهي منتصف هذه الليلة “عملية العبور 2022” مخلفة ورائها أصداء طيبة من طرف أبناء الجالية المغربية الذين عادوا إلى بلدان الإقامة بعد صيف ممتع وذكريات جميلة على امل القدوم لزيارة الوطن والأحباب في مناسبات قادمة، مسجلين بفخر واعتزاز كل المجهودات التي واكبت موسم العودة والمغادرة اللذان أنجحتهما مختلف المصالح والأجهزة المغربية

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