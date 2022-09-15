أخنوش يسلم رسالة تهنئة من الملك إلى الرئيس الأنغولي

2022-09-15 / 19:15
8
هبة بريس _ وكالات

استقبل الرئيس الأنغولي الذي أعيد انتخابه جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، اليوم الخميس بالقصر الرئاسي بلواندا، رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي سلمه رسالة تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقد مثل أخنوش جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس جواو لورنسو ونائبته إيسبيرانسا كوستا، اليوم بساحة الجمهورية بالعاصمة لواندا.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث ببرقية تهنئة إلى السيد جواو مانويل غونسالفيس لورنسو بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أنغولا.

وأعرب جلالته في هذه البرقية عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس لورنسو بموصول التوفيق في مهامه السامية.

كما عبر جلالة الملك للسيد لورنسو عن تقدير جلالته لما يجمع بين المغرب وأنغولا من روابط الصداقة والأخوة الإفريقية، مجددا حرصه الدائم على العمل سويا مع الرئيس الأنغولي من أجل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المثمر، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of محلل سياسي : المشاركة الملكية في القمة العربية بالجزائر تبقى ممكنة

محلل سياسي : المشاركة الملكية في القمة العربية بالجزائر…

2022-09-15 / 18:41
Photo of الحكومة الموريتانية تحدد موقفها من ملف الصحراء المغربية

الحكومة الموريتانية تحدد موقفها من ملف الصحراء المغربية

2022-09-15 / 18:15
Photo of وسائل إعلام دولية تصف انتصارات المغرب ب”الغزوة الديبلوماسية” بعد تغير موقف كينيا

وسائل إعلام دولية تصف انتصارات المغرب ب”الغزوة الديبلوماسية” بعد…

2022-09-15 / 17:49
Photo of غلاء الأسعار.. الPPS: إجراءات الحكومة ضعيفة ومعزولة ومحدودة الأثر

غلاء الأسعار.. الPPS: إجراءات الحكومة ضعيفة ومعزولة ومحدودة الأثر

2022-09-15 / 17:35
Photo of أخنوش يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس الأنغولي

أخنوش يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس الأنغولي

2022-09-15 / 15:02
Photo of الملك يأمر بإطلاق العمل ب9 مراكز جديدة أحدثتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن

الملك يأمر بإطلاق العمل ب9 مراكز جديدة أحدثتها مؤسسة…

2022-09-15 / 14:02
Photo of المفتش العام للقوات المسلحة المغربية في ضيافة الرئيس الإسرائيلي

المفتش العام للقوات المسلحة المغربية في ضيافة الرئيس الإسرائيلي

2022-09-15 / 12:58
Photo of أخنوش يشرف على توقيع اتفاقية “برامج دعم الابتكار الصناعي”

أخنوش يشرف على توقيع اتفاقية “برامج دعم الابتكار الصناعي”

2022-09-15 / 12:26
Photo of من أديس أبابا.. المغرب يجدد تأكيده على أهمية التعاون والشراكة الإفريقية

من أديس أبابا.. المغرب يجدد تأكيده على أهمية التعاون…

2022-09-15 / 12:14
Photo of المغرب يندد بتحامل الجزائر ومناوراتها المغرضة

المغرب يندد بتحامل الجزائر ومناوراتها المغرضة

2022-09-15 / 11:46

‫8 تعليقات

  4. اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبنا واراضينا اللهم من اراد بنا سوء فاجعل كيده في نحره..

  5. اللهم انصر الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..

  7. الجارة السوء خسرت الملايير بمخيمات تندوف وفي الاخير ستسلم لنا اراضينا المغتصبة ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق