لأول مرة عربيّا.. مسرحيات إسرائيلية بالمغرب

هبة بريس _ الرباط

شهد مسرح محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط، أمس الأربعاء، أول عرض مسرحي إسرائيلي بعنوان “أم كلثوم” ضمن سلسلة من ثلاثة عروض أخرى ينظمها مسرح “يافا العربي العبري” على مدى ثلاثة أيام.

وذكر الموقع الرسمي لمسرح محمد الخامس أن المنتدى الدولي للتعاون المغربي الأفريقي والمجموعة الثقافية الرباط يافا “يستقبل لأول مرة في المغرب مسرح يافا العربي العبري

وستقدم ثلاثة عروض مسرحية وهي “أم كلثوم” و”فريد الأطرش” (اليوم الخميس) و”بابا عجينا” (غدا الجمعة).

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