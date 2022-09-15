بركان.. حريق بجناح داخلي لثانوية إعدادية لم يخلف أية إصابات

هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر الوقاية المدنية يومه الخميس 15 شتنبر الجاري، من إخماد حريق اندلع بجناح من مراقد داخلية الثانوية الإعدادية أغبال المتواجدة بالجماعة القروية أغبال التابعة ترابيا لإقليم بركان.

وحسب بلاغ للمديرية الإقليمية للتربية والتكوين ببركان، فالحريق لم يخلف أي إصابات في صفوف التلميذات أو الأطر الإدارية والتربوية، الذين كانوا خلال اندلاعه غير متواجدين بمراقد الداخلية.

ويضيف البلاغ ذاته، فقد سارعت لجنة جهوية من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق ولجنة إقليمية رفقة المدير الإقليمي لبركان، بحضور المصالح الأمنية والسلطات المحلية لعين المكان من أجل تتبع الوضع.

وفي الأخير، ومن أجل ضمان متابعة التلميذات الداخليات لدراستهن في ظروف جيدة وعادية، يتم حاليا اتخاذ مجموعة من التدابير لتوفير الإيواء والنقل المدرسي اليومي لهؤلاء التلميذات في انتظار الانتهاء من أشغال إصلاح الجناح المتضرر جراء الحريق.

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