العيون.. إحباط عملية تهريب كمية مهمة من السجائر ومادة المعسل

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، منتصف نهار اليوم الخميس 15 شتنبر الجاري، من توقيف سائق شاحنة يبلغ من العمر 43 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تهريب الشهب الاصطناعية وترويج السجائر المهربة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمركز المراقبة المرورية بالمدخل الشمالي لمدينة العيون في اتجاه طرفاية، وذلك بعدما أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل الشاحنة التي كانت محملة بالجلود عن حجز 47.590 علبة وكيس من مادة التبغ المعسل المهرب، و17.000 علبة من السجائر المهربة، بالإضافة إلى 1120 قارورة من محلول بيطري خاص بحقن الحيوانات، وكذا 4460 وحدة من المفرقعات والشهب الاصطناعية.

وقد تم إخضاع السائق الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن مسالك التهريب المعتمدة بما فيها المسالك البحرية، على اعتبار أن جزء كبير من المحجوزات كانت مبتلة وتغمرها المياه.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5