ستضم ألمع النجوم المغاربة و الأجانب..منصة OLM السويسي تكرم الموسيقى الافريقية

2022-09-15 / 15:28
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نجلاء مزيان

في إطار الاحتفالات بالرباط عاصمة الثقافة الافريقية، والمنظمة طيلة سنة كاملة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تستقبل الرباط، فنانين كبار بالقارة الافريقية وذلك على مدى ثلاث أيام بمنصة OLM السويسي بالرباط.

و حسب البلاغ الذي توصلت هبة بريس بنسخة منه، فإن جمهور الرباط سيكون خلال اليوم الأول 22، على موعد مع الفنان المغربي Snor والفنانة المغربية منال بنشليخة إضافة إلى ملك الراي الشاب خالد.

بينما سيكون فنان الراب المغربي، El Grande Toto على موعد مع جمهور الرباط خلال ثاني أيام الحفلات الكبرى يوم 23 شتنبر، إلى جانب الفنانة النيجرية أيرا سطار، وكذا الفنان الكونغولي الشهير Dadju.

و أضاف ذات البلاغ، ان اختتام الحفلات الكبرى لمدينة الرباط سيكون يوم 24 شتنبر 2022، مع الديفا المغربية سميرة سعيد، التي أبهرت الجمهور المغربي والعربي بأغاني حققت نجاحات كبيرة طيلة سنوات، شأنها شأن الفنان ساليف كيتا القادم من جمهورية مالي، والمجموعة المغربية الفناير إضافة إلى الفنان المغربي L’Artiste.

 

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