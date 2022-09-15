مصر.. مسجون يموت من الصدمة بعد الحكم بإعدامه

2022-09-15 / 13:21
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هبة بريس - وكالات

كشف مصدر مطلع لصحيفة “القاهرة 24″، تفاصيل وفاة شاب متهم بقتل حماه فور علمه بقرار المحكمة بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي للتصديق على حكم إعدامه.
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وأوضحت المصادر أن الشاب أصيب بأزمة قلبية حادة فور سماعه حكم القاضي بإعدامه، وذلك أثناء قضائه فترة العقوبة بالسجن.

وأضاف المصدر، أن الشاب كان يحاكم على ذمة قضية قتل حماه، بمساعدة خطيبته ووالدتها، وكذلك إلقاء المتهمين لجثمان المتوفى في الشارع بعد وضعه داخل جوال، وذلك بسبب تصرفات المجني عليه، وتحرشه بنجلته خطيبة المتهم المتوفى.

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