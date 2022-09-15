قبيل “القرار الكيني”.. ساعات في الجحيم عاشها “بن بطوش” في نيروبي

هبة بريس - الرباط

كشف منتدى فورساتين، عن تفاصيل الساعات القليلة التي سبقت قرار كينيا بسحب اعترافها ب”جمهورية الوهم”.

وأفاد المنتدى نقلا عن مصادره الخاصة، أن زعيم المرتزقة ابراهيم غالي ، أصيب بنوبة احباط وصدمة البالغة ، بعد توصله بخبر الغاء كينيا اعترافها بجبهة البوليساريو، وإغلاقها تمثيليتها ، وقرارها فتح سفارة بالمغرب، وإعلان إفتتاح سفارة مغربية بالعاصمة الكينية.

وذكر ذات المصدر، أنه “منذ الصباح الباكر ، وبعد أن تلقى بن بطوش اتصالا من جهة جزائرية ، أخبرته بحدوث تطورات غير مفهومة في الموقف الكيني ، ولقاء الرئيس بوزير الخارجية المغربي، انعزل بعدها ابراهيم غالي عن محيطه ، وبدأ يدخن بشراهة بالغة رغم تحذير الأطباء سابقا من تأثير هذا الأمر على صحته، ولم يستقبل مرافقيه، باستثناء خروجه اليهم للحظات ، كان يستشيرهم في امكانية طلبه من السفارة الجزائرية التعجيل بخروجهم من كينيا ، وضمان ذهابهم من العاصمة الكينية قبل الاعلان عن أي قرار قد يحرجهم بعد أقل من 24 ساعة عن الانتصار المزعوم الذي انتشى به ورفاقه، فخرج غالي ومرافقيه على عجل من كينيا يجرون أذيال الخيبة.”.

هذا ويذكر أن الرئيس الكيني، أعلن أمس الأربعاء، أن بلاده قررت سحب اعترافها بجمهورية الوهم وإنهاء تمثيليتها بنيروبي.

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