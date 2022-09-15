أسعار الخضر تعاود الارتفاع.. ومواطن: “القفة ولات كتقام ب200 درهم”

هبة بريس - الرباط

عاودت أسعار الخضر بمختلف أسواق المدن المغربية، الارتفاع، خلال الأسابيع القليلة الأخيرة.

و سجلت معظم أنواع الخضر ارتفاعا في الأسعار، فاجأ عدد من المواطنين ودفع بآخرين الى تعويضها بالقطاني والمعلبات.

وبلغت أسعار الطماطم خلال الأيام الأخيرة بين 5 و7 دراهم، كما وصل سعر البطاطس الى 8 دراهم، وبين 5 و7 دراهم بالنسبة لسعري البصل والجزر، كما بلغت أسعار عدد من الخضر الموسمية مثل البروكولي 30 درهما والبطاطس الحلوة 10 دراهم..

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن سخطهم بسبب ارتفاع أسعار الخضر ، التي لم تصل يوما الى هذه الأثمان في “المغرب الأخضر”.

وأكد مواطن أن “قفة السوق الأسبوعية” أصبحت تكلفه مبلغ 200 درهما، بعد تضاعفت أسعار الخضر والدجاج وغيره لأكثر من الضعف.

وطالب ذات المواطن، الجهات المعنية بالتدخل لتوضيح أسباب هذا الغلاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية جيوب المغاربة.

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