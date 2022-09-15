أسعار الخضر تعاود الارتفاع.. ومواطن: “القفة ولات كتقام ب200 درهم”

2022-09-15 / 09:15
0
هبة بريس - الرباط

عاودت أسعار الخضر بمختلف أسواق المدن المغربية، الارتفاع، خلال الأسابيع القليلة الأخيرة.

و سجلت معظم أنواع الخضر ارتفاعا في الأسعار، فاجأ عدد من المواطنين ودفع بآخرين الى تعويضها بالقطاني والمعلبات.

وبلغت أسعار الطماطم خلال الأيام الأخيرة بين 5 و7 دراهم، كما وصل سعر البطاطس الى 8 دراهم، وبين 5 و7 دراهم بالنسبة لسعري البصل والجزر، كما بلغت أسعار عدد من الخضر الموسمية مثل البروكولي 30 درهما والبطاطس الحلوة 10 دراهم..

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن سخطهم بسبب ارتفاع أسعار الخضر ، التي لم تصل يوما الى هذه الأثمان في “المغرب الأخضر”.

وأكد مواطن أن “قفة السوق الأسبوعية” أصبحت تكلفه مبلغ 200 درهما، بعد تضاعفت أسعار الخضر والدجاج وغيره لأكثر من الضعف.

وطالب ذات المواطن، الجهات المعنية بالتدخل لتوضيح أسباب هذا الغلاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية جيوب المغاربة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-09-15 / 09:07
Photo of تدشين قصر العدالة الجديد بالرباط

تدشين قصر العدالة الجديد بالرباط

2022-09-14 / 23:42
Photo of “سيري عند الملك يداويك” …فيديو لطبيب بسطات يخلق الحدث

“سيري عند الملك يداويك” …فيديو لطبيب بسطات يخلق الحدث

2022-09-14 / 22:23
Photo of “البكالوريا لاتموت “..هاشتاغ يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب

“البكالوريا لاتموت “..هاشتاغ يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب

2022-09-14 / 21:22
Photo of 86 عالميا.. جامعة مغربية ضمن تصنيف أفضل برامج الإدارة بالعالم

86 عالميا.. جامعة مغربية ضمن تصنيف أفضل برامج الإدارة…

2022-09-14 / 20:55
Photo of نقل “نبيل أحمجيق” إلى المستشفى الجامعي

نقل “نبيل أحمجيق” إلى المستشفى الجامعي

2022-09-14 / 19:25
Photo of كلاب ضالة تنهش جسد طفلة ضواحي مدينة إنزكان

كلاب ضالة تنهش جسد طفلة ضواحي مدينة إنزكان

2022-09-14 / 17:35
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 21 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 21 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

2022-09-14 / 17:16
Photo of حقوق الإنسان.. الحموشي وبوعياش يوقعان اتفاقية شراكة وتعاون

حقوق الإنسان.. الحموشي وبوعياش يوقعان اتفاقية شراكة وتعاون

2022-09-14 / 16:53
Photo of أكادير : سلطات تاغازوت تحجز عدد من الدراجات المائية الغير متوفرة على تراخيص

أكادير : سلطات تاغازوت تحجز عدد من الدراجات المائية…

2022-09-14 / 16:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق